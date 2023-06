Madagascar: Cosmétiques - Le charbon a le vent en poupe

Dans un pays où la pollution gagne du terrain aussi bien en milieu rural qu'urbain, la peau est en première ligne face aux polluants. Pas besoin d'être un expert pour s'en rendre compte.

Après quelques marches dans les rues et ruelles des grandes villes, comme Soarano ou Behoririka dans la ville des Mille, par exemple, il suffit de s'essuyer le visage avec un mouchoir ou du coton pour se rendre compte de la pollution qui s'y dépose. Adopter une routine de soins, et pas seulement pour la gent féminine, est recommandé, surtout pour la peau qui constitue une porte d'entrée des polluants dans le corps.

C'est là que le charbon trouve sa place dans le quotidien des citoyens. Le savon au charbon est une superstar de la désintoxication qui attire les polluants, les bactéries et les toxines du corps. Mampionona Léa, esthéticienne à l'institut de beauté Mains des fées à Andraharo, en témoigne : « D'après les recherches que j'ai effectuées, le charbon végétal actif, obtenu en chauffant du bois à très haute température en l'isolant de l'oxygène, a une structure poreuse et très aérée. Il possède une capacité d'absorption extrêmement puissante qui permet de capturer et d'éliminer les moindres impuretés telles que le sébum, les peaux mortes ou les points noirs ».

En effet, le charbon actif a récemment gagné en popularité dans l'industrie de la beauté en raison de ses bienfaits pour la peau. Les avantages offerts par ce produit sont nombreux, citons notamment le traitement de l'acné, l'anti-âge, le psoriasis ainsi que ses propriétés antiseptiques. Ces vertus en font un choix prisé par les esthéticiens et esthéticiennes du monde entier, y compris les professionnels malgaches. « Avec le charbon, la peau est détoxifiée, elle retrouve son éclat, et les pores sont nettoyés en profondeur. L'élimination des bactéries et des impuretés limite ainsi l'apparition de boutons », ajoute Mampionona Léa.