Madagascar: Appui à l'électrification rurale - Trois véhicules offerts par le projet PERER-GIZ

L'utilisation des énergies renouvelables est le meilleur moyen d'améliorer rapidement et durablement l'accès à l'électricité dans les zones rurales.

C'est ce que soutient le projet PERER (Promotion de l'électrification rurale par les énergies renouvelables), financé par le ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ) et exécuté par la Coopération Technique allemande (GIZ). En effet, cette optique des Allemands coïncide avec celle du gouvernement qui mène actuellement de nombreux projets pour électrifier les zones reculées, dans le cadre de l'objectif d'accorder « l'Énergie pour tous ».

Pour soutenir ces actions, le projet PERER-GIZ a remis hier, trois véhicules tout terrain au MEH (Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures), à l'ADER (Agence de développement de l'électrification rurale) et à l'ORE (Office de régulation de l'électricité). Ces véhicules ont été remis lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa et le directeur de PERER, Carlos Miro. Selon ce dernier, le projet PERER vise à encourager l'utilisation des énergies renouvelables pour renforcer l'électrification rurale et pour augmenter le nombre, la rentabilité et la durabilité des projets d'investissement.