Madagascar: Kmf-Cnoe - Pour la participation des jeunes aux prochaines élections

Ces jeunes renforcent leurs connaissances sur les pratiques et techniques d'influence des pairs sur les thématiques clés de l'élection.

Kmf-Cnoe éducation des citoyens est parmi les organisations et associations malgaches, tels Liberty 32, ONG Tolotsoa, ONG Tokotany Iraisana et Association libre des journalistes de Madagascar (ALJM), qui ont lancé, hier, au centre Arrupe Faravohitra, le projet visant à renforcer la participation des jeunes aux prochaines élections dans les districts d'Antananarivo-Renivohitra, Soavinandriana et Farafangana.

L'US Department of State a apporté son soutien financier à ce projet, et ce, en collaboration, entre autres, avec Center for Peace et Democracy and Development-CPDD de l'université du Massachusetts. Toujours est-il que la mise en œuvre de ce projet permettra de renforcer les capacités des jeunes membres de chaque organisation sur les thématiques clés liées à l'éducation civique électorale, afin qu'ils puissent influencer positivement sur la participation des jeunes aux prochaines élections dans les zones cibles. Ce projet s'étale sur 6 mois allant du mois de mai au mois d'octobre 2023 et commence ainsi ses activités par la formation de jeunes pairs mobilisateurs pour deux jours, du 21 juin au 22 juin 2023.

Messages-clés. Cette formation est conçue pour que les participants puissent découvrir et s'entraîner à des approches de mobilisation, notamment l'approche ludique et le débat, ainsi que les principaux messages clés, concernant l'éducation électorale et la mobilisation des jeunes primo-votants.

L'utilisation des réseaux sociaux est une des approches adoptées par le projet, alors les participants auront l'opportunité de renforcer leurs connaissances sur lutilisation positive des NTIC pour un processus électoral inclusif. En outre, ces jeunes renforcent leurs connaissances sur les pratiques et techniques d'influence des pairs sur les thématiques clés de l'élection. 20 jeunes dont 11 hommes et 9 femmes bénéficient de cette formation.