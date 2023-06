Madagascar: Huguette Bello - Des aides au développement pour effacer les stigmates de la colonisation

Elle veut que la France et ses collectivités soient davantage actives dans le déploiement d'aides pour la Grande Ile. La présidente de la région de La Réunion, Huguette Bello, en visite dans le pays depuis quelques jours, plaide pour que la coopération franco-malgache soit renforcée dans ce sens.

L'objectif pour cette élue française est, entre autres, de pouvoir « effacer les stigmates de la colonisation. Madagascar a vécu une douloureuse histoire avec la colonisation » reconnaît-elle, et en contrepartie « nous devons apporter plus d'aides à ce pays », revendique Huguette Bello. C'est dans ce sens qu'elle effectue sa visite à Madagascar pour signer un accord de coopération avec la région Androy et deux autres déclarations d'intention avec les régions Boeny et Anosy.

Des partenariats qui seront axés sur « le développement de projets agro-écologiques résilients et adaptés aux réalités du territoire, la valorisation du patrimoine, notamment, immatériel et des échanges culturels, l'appui institutionnel en vue du renforcement des capacités techniques et administratives ainsi que la structuration et la professionnalisation des organisations de la société civile des régions signataires ainsi que sur le soutien au renforcement des compétences pédagogiques des instituteurs en lien avec les instituts régionaux de formation des maîtres. Forte de ses liens historiques et culturels, la coopération entre les deux îles, La Réunion et Madagascar, doit être posée sur les bases d'une approche de co-développement » déclare alors Huguette Bello. Pour elle, les priorités sont l'éducation, l'agriculture, la pêche ainsi que la santé.