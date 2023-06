Madagascar: Présidentielle 2023 - Le Malagasy Miara-Miainga à la conquête du Sud

Le patron du parti MMM enchaîne les tournées. Depuis ce week-end, il a sillonné la partie sud de la Grande Ile.

Même si la participation de Hajo Andrianainarivelo à la prochaine course à la magistrature suprême dépend encore de la décision du congrès national de son parti, le Malagasy Miara-Miainga, il reste très actif sur le terrain. Depuis ce samedi, avec les cadres de son parti, il a effectué un déplacement dans le Sud du pays. Après Ihosy, dans la région Ihorombe, l'ancien ministre était, hier, dans le district de Betroka, puis dans la commune Isoanala, région Anôsy. L'occasion pour lui de revenir sur l'idéologie de son parti tout en consolidant son assise territoriale. « Ce déplacement nous a permis de rencontrer les responsables du parti dans cette partie de l'Ile », a ainsi fait savoir Hajo Andrianainarivelo.

Allégeance

A Betroka, tout comme à Isoanala, le Bureau politique du Malagasy Miara-Miainga a rappelé les grands principes du parti à ses membres qui ont profité de l'occasion afin de renouveler leur allégeance au parti MMM. Avec ces différents déplacements, force est de croire que le MMM opère un véritable renforcement de sa base. « C'était le moment de rencontrer et de mobiliser les antennes du parti », a d'ailleurs poursuivi l'ancien ministre. A moins de cinq mois de la présidentielle, tout porte à croire que le parti de Hajo Andrianainarivelo ne veut pas jouer le simple figurant pour cette compétition qui risque d'être rude.

%

Développement

Et comme cheval de bataille, le MMM croit mordicus en sa décentralisation. « On ne peut espérer aucun développement s'il n'y a pas application de la décentralisation », a poursuivi Hajo Andrianainarivelo avant de rappeler que « depuis sa création, le MMM a toujours appliqué la décentralisation ». Une manière d'indiquer que la formation politique a des expériences en la matière. En effet, depuis ces derniers mois, et à l'approche des échéances électorales, d'autres candidats potentiels commencent également à parler de décentralisation.

Responsabilité

Autre la vie partisane, à Betroka comme à Isoanala, les débats concernaient surtout les affaires nationales. Hajo Andrianainarivelo a ainsi rappelé la responsabilité des élus mais également des membres du gouvernement. « Construire des écoles, des hôpitaux font partie du travail de ministre. Nous sommes payés pour cela. Le ministre des Travaux publics est payé pour construire des routes et des ponts et on n'a pas besoin de le remercier pour cela », a-t-il soutenu tout en indiquant que « seul l'impact de la construction de ces infrastructures dans la vie de chaque foyer permettra de connaître s'il y a un développement ». Après Betroka et Isoanala, Hajo Andrianainarivelo donne rendez-vous à la population de Fort Dauphin ce vendredi.