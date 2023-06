Madagascar: Andry Rajoelina à Paris - Pour un système financier international plus solidaire

Pas de répit. Une semaine après sa participation à la 111ème Conférence internationale du Travail qui s'est déroulée à Genève, le président de la République Andry Rajoelina est attendu ce jour dans la capitale française où il participera au Sommet pour un nouveau Pacte financier mondial.

Cet événement mondial aura lieu ce jour, et demain au Palais Brongniart à Paris. Le numéro Un d'Iavoloha figurera donc parmi une cinquantaine de chefs d'Etat et de gouvernement invités spécialement par le président français Emmanuel Macron, initiateur de cette rencontre de haut niveau dont l'objectif est de construire un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire et encourager le secteur privé à investir dans la lutte contre le changement climatique. Plus de 300 États, organisations internationales, représentants de la Société civile, secteur privé et militants environnementaux vont participer aux 6 tables rondes inscrites au programme de ce Sommet pour un nouveau Pacte financier mondial.

Réchauffement climatique

Comme plusieurs pays africains, Madagascar figure aussi dans les premiers rangs des victimes du réchauffement climatique. La Grande Île fait notamment face au Kere et la sécheresse dans le Sud. Le président de la République, Andry Rajoelina, prononcera un discours, ce jour, durant la table ronde présidée par le FIDA. Il évoquera notamment l'expérience malgache sur le renforcement du rôle du secteur privé pour relever les défis du développement et du climat par la transformation des systèmes alimentaires.

%

Une prise de parole du chef de l'Etat est aussi attendue dans l'après-midi de ce jeudi 22 juin, lors de la table ronde sur l'Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique (AGIA), durant lequel il sera présent aux côtés du président de la Banque Africaine de Développement Akinwumi Adesina. Sauf changement, durant son séjour dans la capitale française, le président Andry Rajoelina aura un agenda bien rempli avec notamment plusieurs rencontres bilatérales de prévues avec le ministre des Affaires étrangères du Japon, ainsi que des dirigeants et autres personnalités importantes.

Invités de marque

En effet, ce Sommet pour un nouveau Pacte financier mondial verra la participation de nombreux invités de marque. Pour ne citer que le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, le Chancelier allemand Olaf Scholz, l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat John Kerry, la présidente de la commission de l'Union européenne Ursula Von Der Leyen, la présidente du FMI Christine Lagarde, le nouveau président de la Banque mondiale Ajay Banga, le Premier ministre chinois Li Quiang, la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva, ainsi que plusieurs chefs d'Etat africains.

Ce Sommet constitue une occasion pour le président Andry Rajoelina de revoir son homologue français Emmanuel Macron, deux semaines après leur dernier entretien privé qui s'est tenu à Paris. Le maître de l'Elysée sera effectivement présent au Palais Brongniart pour participer aux débats inscrits au programme de cette rencontre dont les conclusions des tables rondes seront présentées demain avant le dialogue de haut niveau qui verra la participation de tous les chefs d'Etat.