Afrique: Afreximbank lance un guichet unique pour les services numériques de commerce intra-africain

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank), en collaboration avec le secrétariat de la Zone de libre-échange continental africaine (Zlecaf) a lancé, à Accra, l'Africa Trade Gateway (Atg), une suite de cinq plateformes numériques conçues comme un guichet unique. Ce dernier instrument va permettre à la Banque de mieux s'acquitter de son mandat en fournissant des services essentiels pour soutenir et promouvoir le commerce africain et la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange continental africain.

(Envoyé spécial à Accra) – Un écosystème numérique de la passerelle qui comprend MANSA (plate-forme de diligence raisonnable), le Système panafricain de paiement et de règlement (Papss), le club TRADAR, la bourse du commerce africain (ATEX) et ATG Connect.

C'est l'outil de facilité commercial intra-africain qui a été lancé à Accra, en marge du 30ème anniversaire de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) tenu du 18 au 20 juin 2023.

C'était en présence de son vice-président, Kanayo Awani, du Dr Ernest Addison, gouverneur de la Banque du Ghana et de Mme Emily Mburu-Ndoria, directrice du commerce des services, de l'investissement, des droits de propriété intellectuelle et du commerce numérique d'Afreximbank.

Très enthousiaste, Mme Awani a déclaré que l'évolution numérique d'Afreximbank faisait partie de la réponse stratégique délibérée de l'institution pour relever les principaux défis de l'Afrique. Ceci, afin d'accélérer le rythme du développement et de favoriser la prospérité économique des Africains en utilisant et en appliquant des technologies et des modèles commerciaux numériques.

« Chacune de nos interventions numériques est conçue pour répondre à des défis et à des obstacles clairement identifiés pour ceux qui cherchent à s'engager dans le commerce et l'investissement en Afrique ».

Mais, a-t-elle fait remarquer, « pour consolider les résultats, maximiser les effets nets, atteindre une plus grande efficacité, générer une valeur synergique plus élevée, accélérer l'intégration régionale, étendre et créer de nouveaux marchés d'accès et accélérer l'économie numérique en Afrique, la Banque introduit Africa Trade Gateway centré sur le client ».

Pour elle, ce guichet unique peut être perçu comme la porte d'entrée d'un écosystème numérique définitif conçu pour le commerce africain, soutenu par Afreximbank et la ZLECAf en collaboration avec leurs partenaires, afin de répondre aux besoins des entreprises, des gouvernements et des parties prenantes en facilitant les échanges, le commerce et l'investissement.

« Grâce à l'ATG, les clients peuvent effectuer toutes leurs transactions en une seule fois », a assuré Mme Awani.

Cet outil est ainsi la conjonction des outils comme MANSA qui est la plateforme africaine de diligence raisonnable, qui fournit une source unique de données primaires nécessaires à la conduite de la diligence raisonnable des clients sur les entités africaines, les institutions financières, les entreprises et les PME.

Elle fournit également une collection complémentaire d'informations sur les investissements en Afrique, les profils de pays et les produits/services commercialisés par les pays africains.

Il sera compléter par le PAPSS qui a été créé pour permettre un paiement efficace du commerce intra-africain dans les monnaies nationales, promouvoir le commerce intra-africain, minimiser les risques et contribuer à l'intégration financière à travers l'Afrique.

Le Club TRADAR qui est un réseau dont le but est de donner aux entreprises et aux cadres internationaux les moyens de transformer le commerce et les investissements en Afrique grâce à des services d'intelligence commerciale et de conseil fiables, sera également mis à contribution.

Sans oublier ATEX qui est une plateforme de commerce électronique B2B et B2G pour aider les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises africaines à accéder à de nouveaux marchés en Afrique et pour faciliter l'optimisation de leurs chaînes d'approvisionnement.

Selon la même source, ce dernier outil permet l'achat en gros de produits de base afin de garantir l'accès aux fournisseurs de manière transparente.

L'élément qui va compléter le dispositif est ATG Connect qui sert à connecter les fournisseurs de services aux entreprises à travers l'Afrique. Il fournit des solutions de connectivité pour le fret et la logistique qui permettent de connecter et de faire correspondre sans friction les demandes de fret/logistique avec les fournisseurs de fret et de logistique répertoriés sur la plateforme.