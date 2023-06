Congo-Kinshasa: Me John Omehata - « Franck Diongo est victime d'un enlèvement pur et simple »

« Franck Diongo est victime d'un enlèvement pour et simple. Il est malade et n'a pas pris ses médicaments et sa nourriture depuis si enlèvement », a affirmé John Omehata, avocat de l'opposant politique Franck Diongo, interpellé mardi 20 juin.

Au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 21 juin au siège du parti de Franck Diongo, John Omehata déplore les spéculations des réseaux sociaux. D'après lui, son client n'a jamais reçu une quelconque invitation ni citation à témoin ou renseignant dans une affaire.

« L'honorable Franck Diongo, en effet, détient légalement une arme, revolver d'autodéfense avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Il a même les documents qui l'autorisent à porter cette arme et il a même payé des frais pour ça. Dire qu'il détient illégalement une arme, ça m'étonnerait », explique John Omehata.

Il fait remarquer aussi que dans le dossier de Salomon Idi Kalonda, Franck Diongo n'a reçu aucune invitation à comparaître comme témoin à charge ou à décharge.

« Dans un Etat de droit, on respecte la procédure. Et la procédure veut qu'il y ait une invitation. Donc l'arrêter dans ces conditions est un enlèvement pur et simple, puisque j'ai entrepris des démarches depuis hier pour savoir où il est. Personne n'accepte qu'il détient Franck Diongo ».