Burkina Faso: Effondrement de la dalle de l'université Norbert-Zongo - Le procès renvoyé en octobre prochain

Le procès sur l'effondrement de la dalle de l'université Norbert-Zongo qui devait avoir lieu, le mercredi 21 juin 2023, au Tribunal de grande instance de Koudougou a été renvoyé en octobre prochain. Ce renvoi, de l'avis des juges, vise à permettre aux différentes parties de mieux se préparer pour défendre leurs intérêts.

L'ouverture du dossier sur l'effondrement de la dalle au sein de l'Université Norbert-Zongo (UNZ), tant attendue par les étudiants et les parents des victimes commence à connaitre un dénouement. Le mercredi 21 juin 2023, la salle du Tribunal de grande instance de Koudougou a refusé du monde.

Pour preuve, chacun souhaitait être témoin de ce procès, qui malheureusement a été reporté jusqu'en octobre 2023, selon les juges, pour dossiers incomplets. Ce renvoi a provoqué des grincements de dents au sein de la foule, notamment les étudiants qui continuent de réclamer vérité et justice pour leurs défunts camarades. « Nous attendons depuis longtemps l'avancement de ce dossier qui a pris du temps.

Nous sommes à la fois inquiets et impatients, pour que justice soit faite le plus tôt possible », a confié le délégué général de l'Institut universitaire de technologies (IUT), Eric Ouari. Le parent d'une des victimes, Hamado Nana, éprouvé par cette longue attente depuis bientôt deux ans, avait espoir, tout comme les autres parents d'ailleurs, que ce 21 juin, ce dossier "dramatique" connaitrait un dénouement.

« Nous prenons notre mal en patience. Nous restons fermes et déterminés. Que la lumière soit faite et qu'à l'issue du procès, nous puissions faire le deuil de nos enfants décédés », a-t-il souligné. En rappel, c'est le 31 août 2021, que la dalle d'un bâtiment en construction au sein de l'UNZ s'est effondrée, faisant quatre morts, dont trois étudiants en stage pratique sur le chantier et un blessé.