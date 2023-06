Angola: La Foire de la Banane s'ouvre vendredi à Bengo

Caxito — La neuvième édition de la Foire de la banane s'ouvre vendredi (23), au marché de Panguila, dans la municipalité de Dande, province de Bengo, dans le but de faire connaître le potentiel de la région.

D'une durée de trois jours, 12 provinces, dont Zaïre, Uíge, Luanda, Malanje, Cuanza Norte, Bié et environ 200 exposants, ont confirmé leur présence à l'événement.L'événement prévoit également des conférences dont le thème principal sera la production agricole et l'agro-industrie.En plus du secteur agricole, huit entreprises de machines et d'équipements impliquées dans la chaîne de production agricole y participeront.Les services bancaires, l'industrie et les ressources minières, la sécurité sociale, l'administration générale des impôts et la santé figurent sur la liste des participants.

Selon le vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique de Bengo, José Bartolomeu, coordinateur de l'événement, cette édition vise à dépasser le chiffre d'affaires de l'événement précédent (121,177 millions de Kwanzas) et le nombre d'exposants (150).Le responsable a confirmé la participation des coopératives et des associations des six municipalités de la province.

A cet effet, les camions récemment distribués aux opérateurs de transport seront chargés des produits agricoles qui seront acheminés sur lieu de l'événement. La Foire de la Banane est une initiative du gouvernement provincial de Bengo qui vise à promouvoir le potentiel agricole de la province. La 9e édition de la Foire de la Banane se déroulera sous le slogan "L'agriculture en Angola, progresser, créer des bases solides pour la diversification de l'économie".