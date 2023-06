Madagascar: Crimes transnationaux - La Chine appuie l'Interpol malgache

Membre à part entière de l'Interpol (Organisation internationale de police criminelle), Madagascar ne cesse de renforcer sa coopération avec les pays membre de cette organisation intergouvernementale.

Pour ce faire, il a l'avantage de bénéficier des aides des pays amis en matière de nouvelles technologies répondant aux exigences de la mission de cette organisation dont la lutte contre les crimes transnationaux et les recherches et les collectes des données y afférents. Hier, une signature de convention portant sur la remise de matériels informatiques dans le domaine de communications et de renseignements au bénéfice de l'Interpol Malgache a été effectuée entre le directeur de l'Interpol de la police nationale et le chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine à Madagascar.

Ce pays qui a déjà noué de relations de coopération en matière de sécurité avec Madagascar depuis plusieurs années. Cette convention a permis à la police judiciaire du ministre de la Sécurité publique intégrer le système de communication i24/7 dont l'objectif vise se mettre à jour l'Interpol Malgache à la base des données de cette organisation 24 heures sur 24 heures et à temps réel et cela à travers les 3 directions opérationnelles reliant les 19 pays constituant le noyau de l'Interpol regroupant 195 pays membres.

En effet, la Chine vient de doter à la police nationale malgache des onduleurs et des matériels informatiques la permettant d'échanger et d'accéder à des informations sur les infractions et les criminels pouvant perturber la sécurité internationale.