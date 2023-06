Madagascar: Naturalisation française - L'opposition réclame la démission du président de la République

Les révélations sur sa naturalisation française de Andry Rajoelina ont fait monter d'un cran le débat sous les chaumières. Les opposants du régime veulent son départ à la tête du pays.

Les détracteurs du régime mettent la barre très haute. Plus question pour eux de voir le président de la République, élu au suffrage universel, diriger le pays actuellement. « L'heure est venue pour Andry Nirina Rajoelina de démissionner et qu'il soit défait des honneurs et insignes s'y rapportant » a déclaré, hier dans un communiqué diffusé à la presse, la plateforme « Lera ».

Cette organisation regroupe des députés et quelques partis, comme le HVM, le TIM, le MMM ou le MFM, qui s'opposent au régime et elle voit de cette brèche une occasion pour enfoncer le président de la République. « Lera » estime également que cette naturalisation pose un problème d'ordre éthique. « Le fait d'avoir dissimulé cette acquisition traduit le peu de cas que Andry Rajoelina accorde à la population et à la souveraineté nationale mais surtout un manque d'honneur, d'honnêteté et d'éthique de sa part » soutiennent les membres de cette plateforme.

Perte de nationalité

Andry Rajoelina est français. La fuite des documents sur sa naturalisation tombe à quelques mois de la fin de son mandat présidentiel bien qu'il l'a eu en 2014. Pour les partisans du chef de l'Etat, il est question actuellement de rempiler un nouveau quinquennat à la tête du pays. Mais les opposants veulent profiter du vif débat sur sa naturalisation française pour espérer l'écarter du circuit électoral. « L'heure est venue de s'opposer à toute éventuelle candidature pour un nouveau mandat » soutient la plateforme Lera. « La perte de nationalité pour Andry Rajoelina est confirmée et l'heure est venue de sensibiliser toutes les structures et tous les responsables de constater cette nouvelle situation de naturalisation du sieur Andry Rajoelina avec les conséquences de droit » poursuit-elle.

%

Manque de transparence

En tout cas, ces opposants au sein du « Lera » dressent un sombre tableau du bilan du mandat de Andry Rajoelina. « L'effondrement socio-économique » caractérisé par « l'Inflation insoutenable, le chômage et l'insécurité » a marqué le quinquennat. « Les violations répétées de la Constitution, le non-respect des libertés fondamentales dont la liberté de réunion et la liberté d'expression, le non-respect de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, le non-respect du droit à l'information » sont aussi dénoncées par la plateforme.

Elle ne compte plus, à cet effet, adhérer à toutes les initiatives du régime, dont les préparatifs des prochaines élections. « Le manque de transparence et l'insuffisance des mesures prises dans la mise en oeuvre du processus électoral concernant notamment la refonte de la liste électorale, le financement des élections, l'amélioration du cadre légal des élections » entachent l'intégrité du processus selon la plateforme « Lera ».