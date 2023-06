Madagascar: Jeux africains de plage - Trois teqballeurs et une lutteuse en lice

Deuxième participation malgache. Madagascar sera représenté par quatre athlètes dont trois teqballeurs et une lutteuse à la deuxième édition des jeux africains de plage.

La version 2023 de l'African Beach Games se déroulera du 24 au 30 juin à Hammamet en Tunisie. La Grande Ile a été représentée par des teqballeurs lors de la première édition en 2019 au Cap-Vert. Les trois porte-fanions en teqball sont entre autres Erikson Spencer Diarra Rakotonirina, Andry Nambinintsoa Rakotondrabe et Fanirisoa Richia Randrianasolo. Madagascar est engagé en single, double et mixed.

«Ces joueurs ont été sélectionnés suivant leur ranking après le championnat national» clarifie le président de la fédération, Brillant de l'or Siteny Randrianandrasana. Ce dernier dirigera l'équipe et y coachera les joueurs. Spencer et Andry ont déjà représenté le pays au championnat du monde en Allemagne en novembre 2022. «Nous avons suivi un entrainement intensif pendant un mois et demi et nous promettons de bons résultats» lance Spencer Diarra. Pour la lutte de plage, une seule sur les trois sélectionnés fera le déplacement en terre tunisienne, faute de moyens financiers.

Délégation réduite

La médaillée de bronze au championnat d'Afrique de beach wrestling à la mi-mai en Tunisie, Jessy Andrianantoandro dans la catégorie -70kg y défendra les couleurs nationales. «Je suis prête et je ferai de mon mieux pour porter haut le drapeau national... Je me suis préparée ces derniers jours à Mahajanga pour me familiariser avec la plage et l'altitude» confie Jessy.

Elle y sera dirigée et coachée par le président de la fédération malgache des luttes, Mamitiana Raveloson. Cela fait cinq ans que la fédération a entamé la vulgarisation et la promotion de la lutte de plage. «La discipline nous convient bien car Madagascar est une ile entourée de plages. Nous projetons désormais d'organiser des championnats plus élargis» souligne le patron de la fédération.

«Jessy a une forte chance de briller car elle connait bien toutes ses adversaires lors du récent championnat d'Afrique durant lequel elle a tiré des leçons» poursuit Mamintiana Raveloson. Dix disciplines y seront au programme. Les jeux africains de plage en Tunisie sont qualificatifs aux jeux mondiaux de plage programmés du 5 au 12 août en Indonésie. Les finalistes seront qualifiés.

«Malheureusement, l'équipe de beach soccer, une délégation de treize membres ne pourra pas faire le déplacement faute de moyens alors que Madagascar a déjà brillé en décrochant le titre continental (2015)» a mentionné le chef de délégation, Jean Herley Ambinintsoarivelo. La délégation du teqball a quitté le pays hier tandis que celle de la lutte partira le samedi 25 juin.