Congo-Brazzaville: Diables Rouges - La prime de présence convertie en frais de mission

Le ministre des Sports a maintenu sa position de supprimer définitivement la prime de présence des Diables rouges, la remplaçant cette fois-ci par les frais de mission. Une nouveauté.

Hugues Ngouélondélé l'a fait savoir le 20 juin au cours d'un échange avec le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), le staff et les joueurs des Diables rouges. La réunion visait à tirer les enseignements de la défaite du 18 juin et projeter l'avenir. Moment propice pour évoquer l'histoire des primes des joueurs de l'équipe nationale. Le ministre des Sports a soutenu sa vision de remplacer la prime de présence par les frais de mission.

« On ne doit plus parler de la prime de présence. Elle n'existe plus. Comme tout agent de l'Etat ou une personne qui va en mission pour l'Etat, on donnera les frais de mission aux joueurs de la diaspora et même ceux qui sont ici. Ce ne sera plus appelé prime de présence mais frais de mission, selon la mercuriale de l'Etat. C'est ce qui se passera pour les Diables rouges, toutes fédérations confondues », a expliqué le ministre.

Avant le match contre les Maliens, les Congolais ont perçu leurs primes de présence du match contre les Soudanais du Sud que le ministre a qualifiées de la dernière, parce que sa décision a été prise après cette double confrontation. Désormais, a-t-il soutenu, les joueurs appelés en sélection ne toucheront que les primes de qualification de victoire et de match nul. Il a dévoilé les montants au cours de la séance de travail. La prime de qualification, a-t-il révélé, s'élève à 10 000 euros, soit plus de 6 millions F CFA; celle de la victoire à 5000 euros, soit plus de 3 millions FCFA; et le match nul à 2500 euros, soit plus d'1 500 000 FCFA.

Hugues Ngouélondélé a assuré être le premier défenseur des Diables rouges si les choses se passaient comme cela est souhaité. « Je dirai qu'il faut trouver de l'argent à ces enfants et les aider à gagner plus », a-t-il laissé entendre.

Une préparation plombée par la note ministérielle

La note du ministre supprimant la prime de présence a visiblement plombé la préparation du match contre le Mali. Le sélectionneur a dû sortir trois listes pour pallier l'absence des joueurs cadres ayant déclaré forfait. Les conséquences ont été énormes puisque les Diables rouges ont été relégués à la troisième place du groupe après leur défaite.

Le président de la Fécofoot a souhaité que cette page du match contre le Mali soit vite tournée car celui contre la Gambie est une autre paire de manche. Jean-Guy Blaise Mayolas a, par ailleurs, invité le ministère et la Fécofoot à parler le même langage pour mieux préparer le dernier match décisif des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) contre la Gambie.

Le Congo, a-t-il rappelé, s'est toujours qualifié à l'extérieur. Il a indiqué que pour aller à la phase finale de la CAN de 2015, les Congolais avaient battu les Soudanais à Khartoum, 1-0, après avoir concédé deux défaites à domicile face à l'Afrique du Sud et au Nigeria. « Je suis convaincu qu'en le faisant le Congo sera qualifié à la CAN », est convaincu le président de la Fécofoot.

La Fédération et le ministère, a reconnu le ministre, sont condamnés à travailler ensemble avec cohésion pour le bien-être du football congolais.

Paul Put, le sélectionneur national, a approuvé la démarche, se disant lui aussi confiant quant aux chances de qualification de ses poulains. « Si tout le monde est uni, je suis sûr qu'on va se qualifier », a t-il dit, déplorant l'annulation du stage de préparation au Maroc. « J'avais l'accord avec le Burkina Faso pour jouer un match amical afin d' évaluer le niveau des jeunes qui n'ont jamais joué ensemble », a-t-il regretté.