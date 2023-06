Afrique du Nord: Enseignement technique - Le Maroc octroie vingt bourses aux étudiants congolais

L'ambassadeur du Maroc au Congo, Ahmmed Agargi, a annoncé, le 21 juin à Brazzaville, l'octroi de vingt bourses aux étudiants congolais, à sa sortie d'audience avec le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé.

Vingt bourses sont mises à la disposition du Congo pour la formation professionnelle, a indiqué l'ambassadeur Ahmmed Agargi, qui était accompagné de la délégation de la commission ad hoc devant étudier la candidature des bénéficiaires.

Selon lui, les étudiants subiront une formation adéquate qui leur permettra de contribuer au développement de leur pays.

« Le Maroc a mis à la disposition de tous ses frères africains en général et congolais en particulier ses instituts et centres de formation pour avoir des compétences en la matière », a-t-il indiqué. « La coopération entre les deux pays est très fructueuse et permettra aux étudiants d'aller poursuivre leurs études au Maroc », a ajouté le diplomate marocain.

Notons que la coopération entre le Maroc et le Congo en matière d'éducation n'est plus à démontrer, car elle se matérialise davantage, notamment à travers des formations des enseignants sur les notions internationales de l'hébergement, la restauration, l'électricité, la coupe et couture ainsi que celle des étudiants en management, en hôtellerie, en ingénierie et bien d'autres.