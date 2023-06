Congo-Kinshasa: Industrie - Arise confie l'aménagement de la ZES de Pointe-Noire au groupe Codimex

Acteur majeur dans le secteur du BTP en République du Congo et en Afrique, la société MBTP, qui appartient au groupe Codimex, s'est vu confier les ouvrages d'aménagement dans le cadre des travaux de construction de la Zone économique spéciale (ZES) de Pointe-Noire.

Les travaux qui ont démarré à Pointe-Noire sont conduits par une équipe pluridisciplinaire de 300 personnes. MBTP a souligné qu'elle livrerait les ouvrages dans huit mois.

Il est à noter que la ZES de Pointe-Noire est le fruit d'un partenariat public-privé conclu en juin 2022 entre le Congo et la société Arise IIP, qui est présente au Gabon, au Bénin et au Togo. Spécialisée dans la conception, le financement et le développement de plateformes industrielles, elle a aussi la charge de développer la ZES de Ouesso.

C'est en novembre dernier que le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, a lancé les travaux à Loango sur le site où sera érigée cette ZES, dont la première phase sera achevée d'ici à deux ans.

Ce programme prévoit d'attirer des investissements directs étrangers estimés à un milliard de dollars, dont 150 millions seront dédiés au développement de l'écosystème industriel. La première phase devrait être achevée d'ici à deux ans selon les estimations, et les efforts pour attirer des investisseurs ont déjà commencé.

Fondée en 1985 et certifiée ISO 9001, la société MBTP compte trente-six ans d'expérience dans le domaine du bâtiment, allant de la conception à la réalisation et à l'exploitation de projets.

Ses principaux atouts résident dans la variété et la diversification de ses services, son important parc de machines de travaux publics et de camions lourds, y compris ses propres garages d'entretien sur site, un grand stock de matières premières ainsi que ses deux centrales à béton, toutes situées sur ses deux bases opérationnelles à Brazzaville (83 000m²) et à Pointe-Noire (80 000m²).

La construction de la Zone économique spéciale de Pointe-Noire contribuera activement à l'industrialisation du Congo et soutiendra les efforts déployés dans le cadre du Programme national de développement 2022-2026.