Congo-Brazzaville: Musique - Le groupe Mako Musica présente officiellement son opus

Le tout premier album de l'orchestre Mako Musica, "Bi wela wela", disponible depuis le 2 mai sur toutes les plateformes de téléchargement légales et sur support compact disk (CD), a été présenté officiellement la semaine dernière dans l'auditorium Denis-Sassou-N'Guesso du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

Produit, réalisé et distribué par Bienvenu Okoma dit Makosophie, promoteur-manager de Mako Musica, l'album "Bi wela wela" compte neuf chansons abordant des thèmes d'ordre social, soutenus et éducatifs, sans obscénités, à l'instar de la richesse, de l'amour réciproque. Il s'agit des titres "Simonie" ; "Horoscope" ; "Isabella" ; "Ingratitude" ; "Ninelle de H.G" ; "Amour réciproque" ; "Destinée" ; "Bi wela wela" ; "9e chicotte".

Pour le promoteur-manager, cette richesse musicale accompagne et apporte la paix, la joie et le bonheur aux mélomanes de la vraie musique. « Mako Musica se porte garant de s'opposer au fléau de la dépravation des moeurs qui est en train de détruire la musique. C'est pourquoi, nous invitons tous les mélomanes de la bonne musique à se procurer ce chef-d'oeuvre leur permettant de redécouvrir la vraie musique "Ondemba", de la salsa également », a-t-il fait savoir. Il a précisé également que la musique faisant partie de l'éducation de masse, l'orchestre avait installé un comité de censure pour éviter toutes sortes de dérapages éventuels à la dépravation des moeurs.

Bien avant la présentation de cet album, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a remercié toute l'équipe d'organisation et le promoteur-manager de Mako Musica d'avoir choisi le deuxième module du mémorial pour présenter cet opus. « Le tout jeune orchestre, qui fit sa sortie officielle le 15 octobre dernier, nous promet une démonstration de son talent, de sa vitalité et de son enthousiasme.

Ceux parmi nous qui ont eu l'opportunité de se laisser traîner et entraîner par les sonorités modulées de son premier album, "Biwela wela", ont certainement apprécié les pleurs harmonieux des guitares, les envolées polyphoniques qui taquinent notre sensibilité, nous conduisant avec complicité dans une fuite lancinante des corps noués. C'est dire combien, au-delà de leur talent, c'est également la qualité artistique des musiciens de Mako Musica que nous aurons le plaisir d'écouter ce soir », a déclaré Bélinda Ayessa.

Neuf mois de travail acharné

Elle a renchéri en disant que le potentiel créatif ici à l'oeuvre, solidifié au gré de ces neuf premiers mois d'existence, augure de l'acquisition des connaissances et des compétences nécessaires. « Je suis pour ma part convaincue que la créativité artistique et plus particulièrement la fraîcheur du talent contribuent à mieux écouter, à s'intéresser aux sons inconnus. C'est donc un premier pas vers la découverte et la compréhension de la touche particulière de Mako Musica... Pour nous permettre de vivre cet aphorisme kantien, faisons taire les mots et laissons parler les notes de musique », a-t-elle souligné.

Après la sortie et la présentation officielles de cet album s'en suivra la phase promotionnelle avec des prestations scéniques que le groupe livrera dans différents arrondissements de la ville capitale, puis dans plusieurs villes et localités du Congo, dont Pointe-Noire, Dolisie et Nkayi. Ensuite, le groupe ira dans la zone septentrionale, notamment à Ngo, Gamboma, Oyo, Owando, Makoua, Ouesso, Boundji et Ewo, avant d'entamer une promotion à l'international. Mako Musica est constitué, entre autres, de Moïse, Chida, Gary Massamba, Rigain, T-K (chanteurs) ; Franck (pianiste) ; Freddy Zacompa (accompagnement) ; Jules Ndonguissila (D.A & Solo) ; Rolly (bass) ; Chico tempo (batterie) ; Doyen Doko (percussion) ; Teddy Boston (animation).

Précisons que le dernier né des groupes musicaux congolais a vu le jour officiellement le 15 octobre 2022.