Tunisie: BM - Signature d'un accord de prêt de 268,4 millions de dollars pour financer le projet 'ELMED'

Tunis — Un accord de prêt de 268,4 millions de dollars (soit l'équivalent 825,73 millions de dinars) pour le financement du projet d'interconnexion Tunisie-Italie (ELMED) a été signé, jeudi, entre le ministre de l'Economie et de la planification, Samir Saied et le Représentant résident de la Banque mondiale (BM) en Tunisie, Alexandre Arrobbio.

Ce projet reliera les réseaux électriques de Tunisie et d'Europe et soutiendra l'essor du marché des énergies renouvelables essentiel pour le développement durable de la Tunisie et sa stratégie de lutte contre le changement climatique.

Arrobbio a indiqué lors de l'évènement de haut niveau organisé, jeudi, pour le lancement du cadre de partenariat pays 2023-2027 pour la Tunisie, organisé, jeudi, à Tunis que le financement de 268,4 millions de dollars en faveur du projet « ELMED » a été approuvé, mercredi, 21 juin 2023, par le Conseil des administrateurs du Groupe de la Banque mondiale (BM). Et de poursuivre que « ELMED » est le premier projet de la BM mené au titre du nouveau Cadre de partenariat pays (CPF) 2023-2027 qui a été annoncé la semaine dernière.

Il a fait savoir, à cette occasion, que le soutien à la stratégie énergétique 2035 du gouvernement, qui vise une augmentation rapide de la part de l'énergie renouvelable (35 %) dans la consommation totale d'électricité, est l'une des principales priorités de la Banque dans le cadre de l'application du nouveau CPF.

Le financement du Groupe de la Banque mondiale couvrira, selon le responsable, une partie des investissements généraux pour la construction de la station principale de conversion et des sous-stations associées du côté tunisien, ainsi qu'une aide pour établir l'interconnexion.

L'assistance technique proposée par le Groupe de la BM comprendra une aide à l'établissement d'un Centre d'excellence pour l'énergie renouvelable qui permettra à la Tunisie de se positionner comme centre de formation pour les projets d'énergies renouvelables dans la région nord-africaine.

Pour le projet ELMED, il est également soutenu par le gouvernement italien, l'Union européenne, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement(BERD), la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque allemande de développement (KfW).

Un financement additionnel inclut 25 millions de dollars de fonds concessionnels du Fonds vert pour le climat, mobilisés dans le cadre de l'Initiative d'atténuation des risques liés aux énergies renouvelables durables, a indiqué le Représentant résident de la BM en Tunisie. Le 15 juin 2023, le Groupe de la Banque mondiale a lancé un nouveau cadre de partenariat -pays ( CPF) avec la Tunisie visant à appuyer le plan de développement du gouvernement en faveur d'une expansion économique.

D'une durée de cinq ans, le nouveau CPF s'appuie sur le plan de développement 2023_2025 de la Tunisie et sa vision 2035.

Il vise trois principaux résultats relatifs à la création d'emplois de qualité par le secteur privé, le renforcement du capital humain et l'amélioration de la résilience au changement climatique et la réduction des émissions de carbone.

Ce CPF met l'accent sur deux thèmes transversaux. Il s'agit du genre et de l'égalité des sexes et de la responsabilité, de la participation et de la confiance, outre la question de la migration.

Doté d'une enveloppe annuelle de 500 millions de dollars, la mise en oeuvre du CPF est conjointement par la BM, la Société financière internationale (IFC) et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).

Des investissements de l'IFC et des garanties de la MIGA s'ajouteront à cette enveloppe.