Ile Maurice: Punition corporelle - Une enseignante d'un collège d'État coupable

Une enseignante de français de Rivière-des-Anguilles State Secondary School était poursuivie devant la Children's Court pour avoir infligé des coups à une élève de 12 ans de sa classe en guise de punition. La magistrate Zaynah Essop a rendu hier un jugement de culpabilité contre l'enseignante, en faisant ressortir que l'adolescente a subi un traumatisme qui l'a marquée même après cinq ans.

Les faits remontent à août 2018. L'élève de 12 ans avait porté plainte au poste de police de Rivière-des-Anguilles pour brutalité de son enseignante de français. La victime avait témoigné en cour et expliqué que ce jour-là, l'enseignante revoyait les devoirs en classe. Elle a levé la main pour demander le numéro de page correspondant au devoir car elle était absente la veille.

L'accusée s'est approchée d'elle et lui a dit qu'elle dérangeait sa classe. L'enseignante lui a alors tiré sur les cheveux et lui a donné un coup de poing derrière l'oreille. L'enfant dit avoir ressenti une douleur et de la peur. Par la suite, l'enseignante aurait tenté de lancer un pupitre sur elle mais celle-ci s'est arrêtée quand un caretaker est arrivé. L'enfant est rentrée chez elle sans dire un mot au responsable du collège ce jour-là mais, le lendemain, elle a porté plainte au poste de police.

Au tribunal, l'accusée avait choisi de garder le silence et n'avait fait aucune déclaration pour sa défense. Son avocat devait toutefois soulever des incohérences et contradictions dans le témoignage de l'adolescente. En dépit de ces contradictions, la magistrate a trouvé que l'adolescente était un témoin crédible, toujours traumatisée par cet incident, même cinq ans après.

Dans son jugement, la magistrate fait ressortir que l'adolescente était en larmes maintes fois quand elle racontait ce qui s'était passé ce jour-là. «The Court also bears in mind that it must not have been easy for Minor R to come and relate an incident that occurred to her when she was only 12. Such an event must have been rather traumatic for her inasmuch as she cried on several occasions in court despite the fact that almost 5 years have elapsed since then.» La sentence sera prononcée à une date ultérieure.