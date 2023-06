Sénégal: Un programme de désenclavement des zones agricoles lancé à Koungheul

Koungheul(Kaffrine) — Le département de Koungheul, dans la région de Kaffrine (centre) va bénéficier d'un programme de désenclavement de ses zones agricole qui sera financé à hauteur d'une quarantaine de milliards de francs dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet d'amélioration de la connectivité dans les zones agricoles, a assuré le coordonnateur dudit projet au sein de l'Agence de gestion des routes (AGEROUTE), Mouhamed Laye.

» Nous avons fait le déplacement à Koungheul pour procéder au lancement du projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de productions agricoles. Il est prévu dans ce département la construction de 100 kilomètres de routes, d'autres pistes connexes et trois kilomètres de voiries dans la commune de Koungheul , a-t -il dit lors d'un atelier d'information et de lancement du projet.

Ce projet va corriger certains dysfonctionnements dans les zones ou la production agricole est très importante dans le département, a- t-il souligné.

Le responsable de l'AGEROUTE a signalé que l'objectif du projet était d'améliorer les conditions de trafic et de sécurité des zones traversées , assurer un meilleur niveau de service du réseau existant, faciliter l'accès aux capitales régionales et permettre aux populations riveraines d'avoir un meilleur accès aux équipements et services sociaux de base.

L'adjoint du préfet du département de Koungheul, Papa Abdoulaye Ba s'est réjoui du lancement du projet qui va résoudre des problèmes auxquels les populations locales sont confrontées en termes de mobilité notamment.

Le projet traversera six régions( Kaolack , kaffrine , Louga , Tambacounda , Matam et Thiès) onze départements et trente-quatre communes , a- t-il rappelé , en ajoutant que 132 village seront impactés directement et indirectement par les réalisations.