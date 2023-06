Angola: L'UNITA considère comme urgent l'asphaltage de la route nationale nº250

Cuito (Angola) — Le secrétaire de l'UNITA dans la province de Bié, Celso Torres, a estimé qu'il était urgent de paver la route nationale nº250, qui relie les municipalités de Cuito/Catabola/Camacupa et Cuemba (Bié) et la ville de Luena (Moxico), pour accélérer le développement socio-économique dans l'est du pays.

Le député du parti, qui s'exprimait mercredi lors d'une conférence de presse à Cuito, sur la situation politique, sociale et économique dans la province de Bié, a dit que la qualité de vie de la population dépend essentiellement de l'amélioration de la circulation.

"La route nationale 250 relie des municipalités à très forte économie, ainsi que la province de Moxico, c'est pourquoi, une fois goudronnée, elle apportera des avantages à la population des deux régions".

Actuellement, sur les 164 kilomètres attribués à la province de Bié, c'est-à-dire reliant les municipalités de Cuito/Catabola/Camacupa et Cuemba, seuls 18 sont goudronnés, entre la ville de Cuito et la ville de Belchior.

Sur la situation sociale, politique et économique du pays, l'homme politique l'a jugée "moins bonne", appelant l'Exécutif à favoriser le dialogue avec les différentes couches de la société civile, ainsi qu'à oeuvrer à la maîtrise de l'inflation, à la baisse du prix de produits du panier de la ménagère, en faveur du bien-être des familles.

La reprise des travaux routiers, prévue pour la période comprise entre 2023 et 2027, a été annoncée en juillet 2022, via l'arrêté présidentiel 212/22, du 13 juillet, qui officialise la procédure de passation des marchés pour le bitumage de la route nationale EN250, sur le tronçon Lumege-Luacano-Luau, d'une longueur de 156 kilomètres, évalué à plus de 203 millions d'euros.

Un autre décret présidentiel 206/22, du 12 juillet, autorise des dépenses d'un montant de 176 millions 527 mille euros pour la réhabilitation de la route nationale EN 250, section Munhango/Luena, dans une extension de 156 km, dans les provinces de Bié et Moxico, ainsi que les contrats respectifs de construction de ponts et d'inspection.

En raison de la moins bonne situation de la route, la population de Cuemba utilise les trains du chemin de fer de Benguela (CFB) comme alternative.

La ligne ferroviaire a un parcours de 393 kilomètres, passant par les municipalités de Chinguar, Cunhinga, Catabola, Camacupa, jusqu'à la commune de Munhango (Cuemba), qui borde la province de Moxico.