Angola: Présentation d'un projet pour assurer l'intégration du genre

Luanda — Rede Mulher Angola (Reseau Femme Angola) a présenté mercredi, à Luanda, la deuxième phase du projet "Participation politique des femmes à la gouvernance démocratique", qui vise, entre autres, à assurer l'intégration du genre dans l'institutionnalisation des élections locales.

L'initiative vise également à intégrer le genre dans les processus législatifs, politiques et de gouvernance, ainsi qu'à améliorer le cadre juridique, politique et institutionnel et ses processus et procédures, compte tenu des défis actuels, ainsi qu'à discuter de l'importance des politiques et processus de décentralisation.

Cette position a été renforcée lors d'une conférence, mercredi, qui a également abordé le rôle des partis politiques et du Groupe des femmes parlementaires dans la facilitation des processus législatifs et politiques, qui couvrent les facteurs sensibles à l'inclusion du genre.

"Les femmes aux postes de direction", "Perspectives d'inclusion des jeunes femmes dans les processus politiques" et "La transition générationnelle dans les partis et les organisations de la société civile" étaient des sujets également analysés par les participants, lors de l'événement inauguré par le secrétaire d'État à la famille et Promotion de la femme, Alcina Lopes da Cunha Kindanda.

A l'occasion, le responsable a félicité le Rede Mulher Angola pour avoir choisi le thème, compte tenu de son importance pour la promotion des politiques publiques, ainsi que pour l'inclusion et l'égalité entre les hommes et les femmes pour une société plus juste et plus inclusive, sans aucune discrimination, préjugé et stigmates.

%

"La tenue de cette conférence constitue une autre étape importante vers l'intégration des questions de genre dans les processus législatifs, politiques et de gouvernance", a souligné le secrétaire d'État, louant le rôle de Rede Mulher Angola, en partenariat avec le MASFAMU, dans l'autonomisation de la femme.

La représentante de l'Organisation des Nations Unies en Angola, Zahira Virani, a considéré le projet de participation politique des femmes à la gouvernance démocratique comme une initiative très importante pour promouvoir le principe d'égalité et assurer une gouvernance démocratique et inclusive.

Dans le même ordre d'idées, la vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a souligné l'importance de l'événement, précisant que l'Angola a pris des mesures solides et sûres dans cette direction afin que les recommandations de l'ONU sur la politique de genre soient réalisées d'ici 2030.

Dans ce sens, a-t-elle dit, plusieurs organisations de la société civile travaillent et s'organisent pour atteindre cet objectif de l'Exécutif qui, à travers le ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, coordonne cette question.