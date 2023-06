Afrique: Sommet de Paris - La communauté internationale invitée à tenir ses promesses faites à la RDC

A la tête d'une délégation composée de plusieurs ministres, le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, est arrivé à Paris, le 22 juin, où il prend part au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Il est porteur d'un message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, essentiellement axé sur le rôle de la République démocratique du Congo (RDC° en tant pays solution dans la lutte contre le changement climatique.

Le sommet de Paris s'inscrit dans un contexte international marqué par les répercussions des multiples crises climatique, énergétique, sanitaire et économique, notamment dans les pays les plus vulnérables. Il poursuit quatre grands objectifs dont celui de redonner un espace budgétaire aux pays qui font face à des situations difficiles à court terme, en particulier les pays les plus endettés.

Cette rencontre entend favoriser le développement du secteur privé dans les pays à faible revenu, encourager l'investissement dans les infrastructures « vertes » pour la transition énergétique dans les pays émergents et en développement ainsi que mobiliser des financements innovants pour les pays vulnérables au changement climatique.

Faisant partie de la délégation congolaise, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a réaffirmé la volonté de la RDC de voir toutes les promesses faites, de par son rôle mondial dans la lutte contre le changement climatique, se concrétiser.

"Il sera question, au cours de ces travaux, de repenser le système financier mondial, quatre-vingts ans après les accords de Breton Woods, qui ont créé le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il faut aussi regarder comment l'humanité répond aux impératifs climatiques. Vous savez que la RDC est un pays solution et par rapport à tous ces sujets, il y a des avis qu'elle compte émettre", a dit Patrick Muyaya.

La RDC, a-t-il précisé, se positionne comme pays solution parce qu'elle a les ressources nécessaires. "Et vous savez que chaque seconde que les pollueurs polluent, chaque seconde aussi la RDC s'assure que la température mondiale est régulée, notamment à travers ses forêts. Beaucoup de promesses ont été faites. Ici, on veut voir ces promesses devenir concrètes. Parce qu'il faut arrêter cette hémorragie qui touche notre humanité", a-t-il poursuivi.

Outre le ministre de la Communication, la délégation congolaise à Paris est composée des ministres d'Etat du Budget, de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et du vice-ministre des Affaires étrangères. Le sommet de la capitale française, du 22 au 23 juin, est placé sous la direction du président Emmanuel Macron et connaît la participation d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement venus de tous les continents.