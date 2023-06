Togo: Un concours pour recruter 4501 enseignants fonctionnaires

L'information est portée au public et à ceux désireux d'embrasser une carrière d'enseignants fonctionnaires, à travers un communiqué.

Selon ce communiqué, il est donc ouvert un concours national de recrutement général d'enseignants pour le compte de la fonction publique. Au total, 4 501 postes sont à pourvoir, à tous les niveaux de l'enseignement.

Autres détails contenus dans ce document signé du ministre en charge du Travail..., c'est que 850 personnes seront recrutées dans le préscolaire, 1 680 dans le primaire, 824 dans le 1er cycle du secondaire et 676 dans le second, et enfin 471 dans le secondaire technique et professionnel. Aussi, sont concernés tous les Togolais âgés de 18 à 40 ans, et titulaires des diplômes requis. Le dépôt des candidatures se fera du 26 juin au 28 juillet dans les Directions régionales de l'éducation de Lomé, Tsévié, Atakpamé, Kpalimé, Sokodé, Kara et Dapaong pour le préscolaire, le primaire et le secondaire général, et dans les Inspections régionales de l'enseignement technique dans les mêmes villes pour le secondaire technique et le professionnel.

Toute personne désireuse de faire acte de candidature pour ce concours est priée de consulter le quotidien national Togo Presse ou le portail web du ministère de la fonction publique, pour s'imprégner des autres modalités.