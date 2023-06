Congo-Kinshasa: Nouvel Ambassadeur nommé après la visite de Félix Tshisekedi, RDC / Chine - Zhao Bin annonce des signaux forts !

*Homme de conviction, d'action et de proximité. Zhao Bin, Nouvel Ambassadeur de Chine en RD. Congo, mesure bien l'immensité de ses responsabilités, en prenant ses fonctions à Kinshasa, quelques semaines seulement après la visite d'Etat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Pékin ainsi que dans certaines grandes villes de son pays. Il établit, en effet, un lien très étroit entre ses nouvelles fonctions dont il a, du reste, présenté ses lettres des créances, en toute célérité, au Chef de l'Etat congolais, et la nécessité d'assurer la mise en oeuvre de tous les axes contenus dans la Déclaration conjointe RDC-Chine publiée, en marge de cette visite ayant permis de hisser les relations bilatérales au niveau stratégique et global.

Il l'a dit hier, mercredi 21 juin 2023, en sa résidence à la Gombe, devant une brochette de responsables des médias triés sur le volet. Il s'agissait-là, d'une prise de contact ainsi que d'un tour d'horizon hollistique de ce qu'aura été l'essentiel de cette visite d'Etat et, surtout, de ses premiers pas en RD. Congo, depuis son arrivée à Kinshasa.

Visite de haute portée historique

Zhao Bin dit, d'emblée, avoir constaté qu'à Kinshasa, quelques semaines après, la visite du Président Félix Antoine Tshisekedi en Chine est et demeure encore d'actualité. Une visite qui, selon lui, revêt une importance historique, après un temps de morosité due notamment, à la pandémie à Covid-19 en 2020 ainsi qu'aux effets pervers des guerres et autres crises à l'échelle planétaire.

Cette visite, explique-t-il, par ailleurs, a davantage consolidé les relations sino-congolaises, renforcé le partenariat stratégique et les amitités.

Ainsi, grâce à elle, après les rencontres du Chef de l'Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi avec Xi Jinping, son Homologue chinois, avec le Premier Ministre Chinois, le Président de l'Assemblée Populaire ainsi que le Consortium d'entreprises chinoises, plus rien ne sera comme avant.

Désormais, la coopération fructueuse établie dans divers domaines dont ceux de la contrusction des infrastructures, de l'exploitation minière, de l'économie verte, de l'économie numérique ou, alors, dans celui des énergies renouvelables, favorisera une nouvelle impulsion entre les deux pays, après plus de cinquante ans des relations exemplaires.

De même que le rapprochement réalisé, lors de cette même visite, aura, sans nul doute, permis aux deux Présidents de resserrer les liens de coopération pour le bien de leurs pays et peuples respectifs.

Voilà pourquoi, les questions de sécurité, plus particulièrement, celle du respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale qui ont été au menu des échanges ; les questions de développement et de la nouvelle civilisation placées au coeur des discussions franches et directes, ont été tellement déterminantes que le Président congolais, au regard des faits et réalités palpés au bout de doigts, a adhéré aux initiatives du Président Xi Jinping en termes de coopération sino-africaine.

Signaux forts

Zhao Bin, oeuvrant sous sa casquette de Nouvel Ambassadeur en RD. Congo, se voit ainsi investi de la sublime mission de concrétiser de nombreux engagements souscrits au terme de la Déclaration Conjointe RDC-Chine.

A ce titre, la Chine ne lésinera pas sur les moyens pour aider la RD. Congo, partager les expériences, former les congolais dans divers secteurs, tant que cette coopération "gagnant-gagnant" nécessitera qu'elle soit structurée autour de l'essentiel des intérêts vitaux entre les deux pays.

A l'instar des oeuvres telles que la construction du Palais du Peuple, du Stade de Martyrs, l'élargissement du Boulevard du 30 juin, bientôt, par exemple, un Centre Culturel répondant aux stards international sera opérationnel à Kinshasa.

Bien plus, la nouvelle Chancellerie moderne encore en construction à la Gombe sera, elle aussi, inaugurée dans les prochains jours.

Perpectives

Dans la même optique, la Chine veut, en outre, investir dans la cinématographie ainsi que dans le numérique pour propager sa culture au sein des populations congolaises meurtries, la culture d'un pays ayant plusieurs similitudes avec la RD. Congo sur le plan de guerres à répétition sur son territoire, en raison, évidemment, de la recrudescence de l'insécurité due à la présence des groupes armés.

La liste d'autres projets à réaliser en RD. Congo n'est, certes, pas exhaustive. Elle s'étend, par contre, à tous les domaines de la vie nationale, dans le cadre de cette coopération Sud-sud exempte de conditionnalités et sans la moindre contrepartie préalable.

Outre le Centre culturel prévu à Kinshasa, indique-t-il, un autre sera érigé à Kolwezi, tout en misant également sur l'accroissement des chaînes de valeurs industrielles pour le développement, la création d'emplois et, donc, la réalisation des valeurs ajoutées sur les ressources naturelles dont la RD. Congo dispose d'énormes potentialités.

Aussi bien au niveau de la gouvernance étatique qu'à celui des échanges commerciaux, l'incidence de cette coopération hissée au plus haut niveau stratégique et global, ne fera, de plus en plus, sentir.

Contrats chinois

En réponse à une des questions sur les contrats chinois, Zhao Bin rappelle, à cet effet, qu'il faut les situer dans le contexte de l'époque où il n'y avait pas d'attractivité, pour les investissements dans le secteur minier en RD. Congo. Aujourd'hui, des réalisations de ces contrats sont connues. Dans le volet Infrastructures, à titre illustratif, l'on peut citer :

l'élargissement du Boulevard du 30 juin, la réhabilitation de l'Hôpital du Cinquantenaire, les travaux de reconstrucion de l'avenue du Tourisme, plus de 20 emplois directs dans les infrastructures. Tandis que du côté minier, plus de 10.000 emplois directs. Même s'il y a un différend, entre les amis, même en famille, il faut privilégier les discussions ainsi qu'un règlement heureux.

En clair, il soutient et suit de près les discussions en cours entre les parties prenantes en vue d'une issue à l'amiable.

Bien d'autres projets figurent aux premières loges de ses priorités, à savoir : la finalisation des travaux de réalisation du Transformateur de Kinsuka, l'investissement dans la formation et l'instruction à tous les niveaux, y compris dans le secteur sécuritaire (des experts militaires sont aujourd'hui à Kamina), plus de 200 opportunités de formation sont en gestation, des expositions ainsi que tant d'autres rencontres prévues en Chine et, même sur place, en RD. Congo, constitueront, à coup sûr, le socle de cette coopération.

D'ailleurs, dans cette même perspective, trois Ministres congolais dont celui du Commerce Extérieur, de l'Industrie et de l'Agriculture sont attendus, fin juin 2023, en Chine.

Elections 2023

"Les élections contistituent une question de politique interne. La Chine, dans sa politique de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etat, s'abstient", a répondu l'Ambassadeur Zhao Bin à ce sujet. Donc, il appartient à la RD. Congo de gérer, en toute indépendance, tous les problèmes relevant de sa politique interne.