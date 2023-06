Congo-Kinshasa: Exposition économique et commerciale sino-africaine - Rendez-vous à Changsha

*L'Exposition économique et commerciale sino-africaine fait partie des « Huit Initiatives » avancées par le président chinois Xi Jinping lors du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine en 2018. Cette année, pour la troisième fois consécutive, la ville de Changsha, chef-lieu de la province du Hunan, accueille ce rendez-vous biennal entre la Chine et l'Afrique du 29 juin au 2 juillet. Véritable plate-forme de coopération économique, l'Exposition économique et commerciale sino-africaine a intégré l'innovation au coeur de son action, ce qui traduit son dynamisme au fil des années.

La présente édition, à travers certains aspects organisationnels, traduit l'envergure que prend l'événement. Déjà, l'aire d'exposition a connu une augmentation de près de 30 000 mètres carrés par rapport à l'édition précédente, pour passer à 100 000 mètres carrés. Ce sont 1 100 exposants, 8 000 acheteurs et visiteurs professionnels qui sont attendus dans le hall d'exposition. A terme, le nombre de visiteurs devrait dépasser la barre 100 000 personnes.

A la date du 5 juin, 50 pays africains et huit organisations internationales étaient déjà inscrits pour leur participation. Pour ce qui est des partenariats qui seront noués, les organisateurs ont indiqué que 145 projets de coopération seront signés ou négociés au cours de l'exposition, pour un montant estimé à plus de 10 milliards de dollars US. Autant de statistiques qui dénotent de la notoriété qu'a gagnée l'Exposition économique et commerciale sino-africaine en l'espace de quelques années.

La 3e édition veut également marquer un symbole fort dans les liens commerciaux entre la Chine et l'Afrique. A l'occasion, et ce pour la première fois, on publiera l'indice commercial sino-africain, afin de permettre aux entreprises aussi bien chinoises qu'africaines de faire une évaluation numérique et scientifique de la coopération économique et commerciale. Dans le même registre, le « Rapport sur les relations économiques et commerciales sino-africaines » sera publié. Toutes ces actions visent à faire de l'Exposition une plate-forme multidimensionnelle dans la dynamisation des liens économiques entre les deux parties.

Sur le plan thématique, plus d'une quarantaine d'activités seront organisées durant l'Exposition dans des domaines concernant, entre autres, les infrastructures vertes, la quarantaine douanière, la médecine et la santé, les produits agricoles et alimentaires, l'industrie légère et le textile, les parcs industriels, les femmes et les jeunes, l'enseignement professionnel. Ce qui signifie que le rendez-vous de Changsha se présente aussi comme une tribune d'échanges et de partage sur les préoccupations communes et actuelles entre l'Afrique et la Chine. Il est question d'anticiper en mettant en avant une dynamique réflexive pour faire germer de nouveaux projets porteurs de prospérité pour tous.

Inutile de rappeler que les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique se consolident au fil des ans. Et une initiative comme l'Exposition économique et commerciale y a énormément contribué en servant de vitrine attrayante pour les produits commerciaux. Selon les données de la Commission nationale du développement et de la réforme, de janvier à novembre 2022, le volume des échanges commerciaux de la Chine avec les pays africains était de 1 715,5 milliards de yuan, soit une hausse de 15,3 % en glissement annuel.

Les exportations s'élevant à 992,5 milliards de yuan, avec une hausse de 14,3 % en glissement annuel, et les importations, estimées à plus de 723 milliards de yuan, en hausse de 16,7 % en glissement annuel. La Chine, en optant pour l'exonération de taxes douanières pour bon nombre de produits africains entrant sur son territoire, entend élever les échanges commerciaux à un niveau plus satisfaisant. En plus d'être un cadre de promotion des produits sino-africains, l'Exposition économique et commerciale, vu les thématiques qui seront développées au cours de cette édition, servira aussi de laboratoire de nouvelles idées pour des perspectives prometteuses.