Congo-Kinshasa: Ambassadrice nationale de bonne volonté pour lePNUD - Barbara Kanam réitère son engagement de promouvoir les actions climatiques en RDC !

Barbara Kanam, la Diva africaine

*La promotion des actions climatiques en République Démocratique du Congo a été menu des échanges entre le nouveau Représentant Pays du PNUD, Damien Mama et la chanteuse congolaise, Barbara Kanam, à Kinshasa.

« J'ai été reçu en ma qualité d'Ambassadrice nationale de bonne volonté pour les actions climats pour le compte du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Avec le nouveau représentant résidant de l'agence Onusienne, nous avons échangé sur la situation climatique et l'élargissement des actions de ma mission. J'ai profité aussi de cette rencontre pour présenter mes civilités à Monsieur Damien Mama qui vient de prendre ses nouvelles fonctions dans notre pays », a déclaré la Diva africaine.

Elle et le Représentant Résident du PNUD ont eu aussi une séance de travail, à cette occasion, au cours de laquelle les deux personnalités ont exploré des solutions et de nouvelles opportunités de collaboration pour faire avancer l'agenda climatique en RDC.

De son côté, Damien Mama a réaffirmé la continuité du partenariat scellé entre la cantatrice et l'organisme de l'ONU.

Par ailleurs, Barbara Kanam a réitéré son engagement dans la promotion des actions climats, à travers sa voix et ses compositions.

« Si ma voix, mes conseils et actions peuvent d'une manière ou d'une autre favoriser le changement dans des comportements pour la promotion d'un environnement durable ...oui je porterai haut et fort ce combat. Parce que j'aime ma planète, j'aime notre continent et j'aime la RDC », a déclaré la chanteuse de la Rumba.

Nommée Ambassadrice nationale de bonne volonté pour les actions climat en 2022 par PNUD, Barbara Kanam a pour mission d'utiliser son image et notoriété artistique afin de mener des plaidoyers au niveau mondial sur la protection et préservation des forêts congolaises.

La Diva africaine lance le titre « Isolée » sur le marché

Concernant ses activités musicales, la cantatrice congolaise a confirmé la sortie sur le marché du disque de sa nouvelle chanson intitulée « Isolée », qui est réalisée en collaboration avec le chanteur Fabregras. Ce cantique fait partie de son prochain album qui portera le titre "Transfiguration".

Sa présence est aussi remarquée sur le terrain à travers le tube "Jalousie XL", chantée avec un autre chanteur de la Rumba, Félix Wazekwa.

Artiste transgénérationnelle, Barbara Kanam est une chanteuse, interprète et auteure -compositrice d'une grande notoriété internationale. Sa musique va ensemble avec son charme et sa beauté physique. Elle est cette étoile qui fait rayonner la Rumba congolaise à travers sa voix séduisante et ses mélopées enchanteresses. Défenseuse des droits de la femme, philanthrope et humaniste active, la Diva africaine a réussi à s'imposer dans l'arène musicale grâce surtout à son style varié et ses thèmes engagés pour le développement et le bien-être de la communauté.