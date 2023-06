Sénégal: Manifestations meurtrières de juin - Pastef présente son mémorandum et parle de 30 morts

Après le livre blanc du gouvernement sur les manifestations meurtrières de début juin, voilà que l'opposition sous label Pastef-Les Patriotes partage sa version sur ces mêmes évènements. En conférence de presse organisée hier, mardi, le parti d'Ousmane Sonko a présenté son mémorandum intitulé « Lumière sur les violences de l'Etat du Sénégal contre les populations civiles avant, pendant et après la décision judiciaire du 1er juin 2023 ». Au total, il ressort selon Pastef que ces douloureux évènements ont causé « 30 morts, 650 arrestations et 157 blessés ».

Réponse du berger à la bergère. Après le gouvernement et son livre blanc indexant la responsabilité première du leader de Pastef dans les manifestations violentes de début juin, c'est au tour de la locomotive de Yewwi Askan wi d'apporter la réplique. C'est ainsi que le bureau politique national de Pastef-Les Patriotes a procédé hier, mardi 20 juin, à la présentation de son mémorandum sur les émeutes en question. Ce mémorandum qui est intitulé « Lumière » sur les violences de l'Etat du Sénégal contre les populations civiles avant, pendant et après la décision judiciaire du 1er juin 2023, est un document de 36 pages avec 22 annexes traitant à la fois des « raisons des manifestations massives et populaires, des complots politico-judiciaires contre Ousmane Sonko, de la traque contre le Pastef et contre toutes voix dissonantes, des formes et bilan de la répression aveugle de l'Etat et de ses milices, du maintien de l'ordre au terrorisme d'état entre autres », selon les membres de Pastef. Biram Soulèye Diop, le Vice-président du parti Pastef et non moins président du Groupe parlementaire de l'opposition est ainsi revenu en détails sur le bilan des victimes qui, selon lui, sont tous dans le rang des manifestants.

%

30 morts dont 4 non encore identifiés

Biram Soulèye Diop informe à ce niveau qu'il y a « 30 décès enregistrés dont 4 non encore identifiés. Ceci est corroboré par les chiffres des différents organismes qui ont publié un rapport sur les événements ». Et de poursuivre, en présentant le document, « Plus de 80% des victimes ont été tuées par balle. Ceci qui est confirmé par voie d'autopsie. L'autopsie est systématique et la procédure quasi automatique en cas de mort violente ou de suspicion de cause extérieure. Dans les cas où l'autopsie n'a pas été réalisée, l'imputabilité d'une arme à feu est établie grâce à l'observation de la blessure et l'impact du projectile ».

157 blessés et plus de 650 arrestations

Selon le mémorandum « Lumière » édicté par Pastef-Les Patriotes, les récents événements de début juin auraient également fait 157 blessés dont plusieurs par balles. « 157 blessés ont été enregistrés dont 15 par balles avec plus fréquemment des atteintes au niveau des membres inférieurs ou supérieurs (10 cas) provoquant des fractures fermées ou ouvertes (fémur, tibia, avant-bras...) et/ou des plaies balistiques ouvertes », lit-on dans le document.

Dans la même dynamique, Pastef-Les Patriotes dit avoir dénombré plus de 650 arrestations dans ses rangs parmi lesquels de hauts responsables de son parti. Il y a aussi des journalistes et chroniqueurs dans cette liste et qui ne militent pas dans le parti d'Ousmane Sonko. Pastef-Les patriotes entend enfin soumettre le document aux différentes organisations consulaires et internationales pour vilipender le régime en place.