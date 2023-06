Congo-Kinshasa: MPCR - Jean-Claude Vuemba soutient Félix Tshisekedi

Déclaration politique du Mpcr en rapport avec les enjeux de l'heure

Combattantes et Combattants du MPCR,

Chevaliers de la plume et de l'audiovisuel,

Mesdames et Messieurs,

En vos titres et qualités respectifs,

Nul n'ignore le cadre qui nous réunit ce jour.

Vous avez été convié à rehausser de votre présence pour être fixé sur les orientations du Mouvement du Peuple Congolais pour la République, en rapport avec les enjeux politiques du moment,

Nous allons aborder un sujet important qui défraie la chronique dans l'échiquier politique de notre pays, à savoir :

La position du MPCR en rapport avec les plates-formes qui se préparent pour affronter les échéances électorales de 2023.

Il vous souviendra que, depuis près de deux décennies, notre pays a connu des terribles épreuves, engagé dans un combat comparable à celui mené par nos pères à l'époque coloniale, combat contre les différentes tentatives de coup d'Etat institutionnel et les violations flagrantes de la Constitution de la République sous le régime précédent.

Lesdits combats ont occasionné la mort de plus de dix millions des Compatriotes Congolais, sans omettre ceux qui étaient tombés dans les champs de bataille au cours des différents soulèvements populaires, notamment : du 19 au 21 Janvier 2015, du 19 au 20 Septembre 2016, du 19 au 20 Décembre 2016 et tant d'autres.

Nous voulons ici, rendre hommages à tous ceux qui ont perdu leur vie au cours des événements tragiques, au point fort de notre lutte, car nous ne pouvons jamais oublier leur sacrifice.

Ces sacrifices ont fait que, pour la toute première fois de l'histoire de notre pays, la République Démocratique du Congo venait de franchir une ligne jamais franchie depuis l'indépendance, à savoir, la passation pacifique du pouvoir et/ou l'alternance démocratique au sommet de l'Etat.

C'est pourquoi, notre formation politique, le MPCR, fidèle à son histoire et à sa vocation républicaine, fidèle à notre engagement qui consiste à défendre les intérêts supérieurs de la nation.

Après avoir mené une lutte sans merci contre l'établissement d'un régime autoritaire et dictatorial en République Démocratique du Congo, nous avons soutenu ensemble avec le peuple congolais l'alternance démocratique intervenue le 24 Janvier 2019.

Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. (Dixit Mahatma Gandhi).

Considérant ce qui précède et prenant l'alternance au sommet de l'Etat comme une avancée significative de notre jeune démocratie acquise par le prix de sang de plus de dix millions de Congolaises et Congolais ; refusant de faire l'apologie de la médiocrité, le MPCR veut poursuivre son combat en affermissant les institutions de la République dans le respect des valeurs démocratiques.

Le MPCR affirme son appartenance à la plateforme Alliance et Action pour l'Etat de Droit, « AE », qui est une plateforme de soutien au Chef de l'Etat.

Par ailleurs, le MPCR réaffirme son soutien indéfectible au Président de la République Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO et appelle le peuple congolais à soutenir son combat noble et salvateur pour la libération totale de notre pays de ses agresseurs.

La direction politique du MPCR estime qu'il est plus que temps de réconcilier le pays afin de faire face à l'agression rwandaise dont nous sommes victimes. De ce fait, nous confirmons notre engagement d'accompagner le Président de la République et le peuple congolais dans sa vision d'instaurer un Etat de droit en République Démocratique du Congo.

Nous promettons de contribuer à bâtir le Congo avec la sagesse et l'intelligence, avec la sueur et le sacrifice...

C'est pourquoi, nous exhortons tous les combattants de la démocratie, de la liberté, de la résistance et des droits de l'homme à ne pas se laisser emporter par la haine et la méchanceté contre les Institution de la République.

Le MPCR se permet de faire revenir à l'esprit des Congolaises et Congolais qu'il leur appartient de s'approprier de leur destin.

En outre, il sied de souligner que, grâce à la lutte du peuple congolais, nous avons obtenu la toute première alternance démocratique et pacifique au sommet de l'Etat, un acquis démocratique à sauvegarder jalousement ».

Le MPCR, conscients de ses devoirs patriotiques, mus par le souci permanent de rechercher le vrai, le bien et le beau comme trilogie indispensable qui doit servir de tremplin au développement du pays, soucieux de sa responsabilité devant Dieu et la Nation, après analyse de la question, s'est décidé d'accompagner le Président Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO afin de contribuer à l'avancement du pays, sachant qu'il n'appartient qu'aux citoyens vertueux de redorer le blason terni de la RD. Congo et rendre à leur patrie des honneurs dont elle a besoin.

Nous mettons fin à une longue période de silence mal interprété par d'aucuns.

J'ai dit et je vous remercie !

Fait à Kinshasa, le 17 Juin 2023

Gabin MUKE - S

Directeur du Bureau Politique