Congo-Kinshasa: Fondation Widal - Guy Loando au four et au moulin pour la promotion des jeunes

Maître Guy Loando Mboyo, fondateur de la Fondation Widal, a, en date du 17 juin dernier, participé à la cérémonie de remise des certificats pour sanctionner la fin d'un programme de formation en informatique initié par l'Association pour les Enfants des Militaires et des Policiers (AEMP) en collaboration avec la société Arka Engineering. Un groupe de 100 enfants de militaires et policiers a eu, en effet, le privilège de bénéficier d'une formation de trois mois intitulée : « Initiation à l'informatique et à la bureautique ».

A l'issue de ce trimestre encadré, la Présidente de l'AEMP, Madame Georgette Ondekane, et Maître Guy Loando Mboyo, ont remis à chaque participant un certificat pour couronner leur cursus. Cette initiative marque un véritable tournant dans les activités de l'AEMP. En délaissant les formations traditionnelles telles que la couture, les enfants des militaires et des policiers se sont ouvertement plongés dans l'univers du numérique.

Guy Loando a adressé ses félicitations chaleureuses aux diplômés et a profité de l'occasion pour les sensibiliser au sujet de la valeur du potentiel qu'ils incarnent. Il les a encouragés à brandir fièrement leur certificat, qui constitue une porte ouverte vers un avenir prometteur.

L'événement a été marqué par une ambiance joyeuse et empreinte d'espoir, soulignant ainsi la détermination de l'AEMP à offrir des opportunités aux enfants de militaires et de policiers. Grâce à cette formation en informatique, ces jeunes auront désormais accès à de nouvelles compétences et perspectives, leur permettant de se préparer aux défis de l'ère numérique.

La Fondation Widal, structure dont Guy Loando est le créateur, soutient activement les initiatives en faveur de l'éducation et du développement des jeunes. Ce partenariat avec l'AEMP et Arka Engineering témoigne de l'engagement continu de la Fondation envers l'autonomisation des enfants et des jeunes issus des milieux défavorisés.