Congo-Kinshasa: Les USA insistent sur la cessation des hostilités et le retrait sans conditions du M23

Voici, en extrait, la réaction des Etats-Unis, au sujet de la situation sécuritaire encore préoccupante dans l'Est de la RD Congo, telle que rendue publique hier, mardi 20 juin 2023. «Nous condamnons les violences qui ont fait tant de morts, de blessés, de personnes déplacées et vulnérables à la violence. Les responsables de ces actes doivent en répondre. Nous appelons tous les groupes armés, y compris le M23, la CODECO, les FDLR, MAPI et d'autres, à cesser les hostilités et à déposer les armes.

Nous demandons aux groupes armés étrangers non étatiques de retourner dans leur pays d'origine et aux groupes armés nationaux de se joindre aux consultations entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés dans le cadre du processus de Nairobi sous les auspices de la Communauté d'Afrique de l'Est. Nous réitérons notre appel au Rwanda en vue du retrait immédiat des soldats de la Force de défense du Rwanda (FDR) du territoire congolais.

Nous demandons également au Rwanda de cesser immédiatement de soutenir le groupe armé M23, sanctionné par les Nations unies et les États-Unis, dont le groupe d'experts a constaté qu'il commettait de multiples violations du droit international humanitaire et des droits de la personne, notamment des viols et des exécutions sommaires de civils », renseigne, de façon beaucoup plus détaillée, le communiqué de l'ambassade américaine, dont voici l'intégralité.

%

AMBASSADE DES ETATS-UNIS KINSHASA.CONGO

Département d'État des États-Unis Bureau du porte-parole Le 19 juin 2023 Communiqué de presse

Rapport définitif par un Groupe d'experts des Nations unies

Les États-Unis saluent le rapport définitif du Groupe d'experts des Nations unies sur la république démocratique du Congo (RDC). Nous condamnons les violences qui ont fait tant de morts, de blessés, de personnes déplacées et vulnérables à la violence. Les responsables de ces actes doivent en répondre. Nous appelons tous les groupes armés, y compris le M23, la CODECO, les FDLR, MAPI et d'autres, à cesser les hostilités et à déposer les armes.

Nous demandons aux groupes armés étrangers non étatiques de retourner dans leur pays d'origine et aux groupes armés nationaux de se joindre aux consultations entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés dans le cadre du processus de Nairobi sous les auspices de la Communauté d'Afrique de l'Est.

Nous réitérons notre appel au Rwanda en vue du retrait immédiat des soldats de la Force de défense du Rwanda (FDR) du territoire congolais. Nous demandons également au Rwanda de cesser immédiatement de soutenir le groupe armé M23, sanctionné par les Nations unies et les États-Unis, dont le groupe d'experts a constaté qu'il commettait de multiples violations du droit international humanitaire et des droits de la personne, notamment des viols et des exécutions sommaires de civils.

Nous dénonçons également la collaboration approuvée par les autorités militaires nationales d'éléments des forces armées congolaises (FARDC) avec de multiples groupes armés, en particulier les FDLR sanctionnés par l'ONU et les États-Unis, et nous réitérons notre appel au gouvernement de la RDC pour qu'il mette immédiatement fin à toute collaboration entre ces éléments.

Les États-Unis ont désigné les Forces démocratiques alliées (FDA), également connues sous le nom de Daech-RDC, comme une organisation terroriste étrangère en 2021 et exhortent leurs partenaires à en faire de même. Nous condamnons les attaques menées par Daech-RDC.

Les États-Unis saluent les recommandations du rapport et continuent de soutenir les efforts diplomatiques menés par l'Afrique, notamment les processus de Nairobi et de Luanda, pour promouvoir une paix durable.