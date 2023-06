Congo-Kinshasa: Financement du Développement Durable, RDC - Guy Loando à la conférence de Paris

*Le Ministre d'Etat, Guy LOANDO MBOYO participe à la Conférence Internationale sur le Financement du Développement Durable à Paris

Le Ministre d'Etat, Guy LOANDO MBOYO, a participé à la conférence internationale sur le renforcement du financement du développement durable dans les villes et dans le monde. Cet événement, organisé par le réseau des Nations Unies pour les solutions en matière de développement durable en collaboration avec la mairie de Paris, vise à soutenir les objectifs mondiaux de développement durable (ODD) en favorisant un accès accru aux financements à long terme.

Après les allocations de madame Anne Hidalgo, Maire de Paris et celui du Prof. Jeffrey D. Sachs, président du Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies (SDSN), le ministre d'Etat Guy Loando Mboyo a souligné l'importance des ODD dans l'agenda international, notamment la création de villes et de communautés durables. Il a également rappelé que le gouvernement congolais s'est engagé à intégrer les ODD dans son cadre stratégique de développement, le Plan National Stratégique de Développement, afin de garantir une mise en oeuvre cohérente et efficace.

Le Ministre a également évoqué les défis auxquels la République Démocratique du Congo est confrontée, notamment les conflits et l'instabilité dans la région Est du pays. Ces problèmes ont un impact sur l'allocation des ressources publiques, qui sont de plus en plus mobilisées pour la lutte contre les groupes armés et la restauration de la paix.

Le Ministre a conclu en appelant à la solidarité internationale pour soutenir les populations congolaises et toutes les régions du monde confrontées à des défis similaires, afin de promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité pour tous.