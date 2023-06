Ethiopie: Consultant du secteur des télécommunications apprécie l'ouverture du pays au secteur privé

Addis Ababa — Michel Gontard, consultant dans le secteur des télécommunications, a remercié le gouvernement éthiopien pour l'ouverture du secteur des télécommunications au secteur privé et pour son soutien dans la mise en place de services de télécommunications et de services financiers dans le pays.

Il convient de rappeler que l'entreprise publique ethio telecom est le seul opérateur de services de télécommunications en Ethiopie depuis 1894, jusqu'à ce que le gouvernement autorise l'entreprise privée Safaricom Ethiopia à commencer ses activités de télécommunications l'année dernière.

Michel Gontard, consultant dans le secteur des télécommunications, a déclaré à l'Agence des Nouvelles Éthiopienne que lorsqu'il n'y a qu'un seul opérateur de télécommunications dans un pays, il n'y a pas de concurrence et cela ralentit le processus de prise de décision en termes de technologie, ajoutant que l'ouverture de l'Éthiopie au secteur privé des télécommunications est admirable et qu'elle apportera un développement important au pays.

Il a ajouté que l'ouverture de l'Éthiopie au secteur privé des télécommunications est admirable et apportera un développement important au pays. Il a déclaré que la concurrence dans le secteur des télécommunications que nous voyons en Éthiopie est la clé principale pour amener l'Éthiopie dans le monde numérique rapidement et pour résoudre le problème du service mobile qui est un problème majeur en Afrique.

%

" L'un des principaux problèmes de l'Afrique aujourd'hui est l'accès à la téléphonie mobile ou à l'internet. Lorsque nous parlons de concurrence, nous parlons d'ouverture au monde, mais il est vraiment merveilleux de voir qu'il s'agit de réduire les coûts dans le monde de la téléphonie et d'amener les jeunes dans le monde numérique. "

Michel s'est dit convaincu que la construction de systèmes numériques et l'activité du secteur des télécommunications que l'Éthiopie mène actuellement lui permettront d'atteindre un niveau plus élevé en Afrique et pourraient également constituer un excellent exemple pour d'autres pays africains.

Il a souligné que le début de la transformation numérique que l'on observe actuellement en Éthiopie devrait faire l'objet d'une plus grande attention dans les années à venir.

"Malgré une demande croissante, l'accessibilité, la connectivité, une infrastructure numérique fiable et robuste est l'un des défis auxquels est confrontée la transformation numérique de l'Afrique", a déclaré Michel, ajoutant que c'est la clé pour aligner la transformation numérique de l'Afrique sur les objectifs stratégiques d'une connectivité ciblée et universelle et d'une transformation numérique durable.