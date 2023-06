Ile Maurice: Affaire Akil Bissesur - L'avocat défraie souvent la chronique sur la planète Facebook

Akil Bissessur (photo) s'est fait connaître lors de la campagne électorale de 2019, où il avait, quelques heures après la fermeture des urnes, prédit une victoire écrasante du Parti travailliste (PTr) et du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) sur Facebook.

Il devait, au lendemain de la défaite cuisante de cette alliance, disparaître de la circulation. Depuis, il a souvent interpellé les Mauriciens sur Facebook sur les décisions du gouvernement ou les actions de la police. Il a aussi rejoint le panel des avocats qui se font appeler les Avengers pour défendre des victimes du système.

En 2021, l'avocat aurait fait une blague à ses amis sur un possible lockdown. Mais la vidéo sur WhatsApp devient virale et il se fait arrêter. Il est relaxé un an après. Durant l'instruction, la cour lui demande de cesser de publier sur sa page Facebook, il obtempère. La même année, sa cible favorite sur Facebook est l'ancien Chief Executive Officer de Mauritius Telecom (MT). Akil Bissessur fait quatre vidéos pour démontrer la fulgurante ascension de Sherry Singh et demande à des instances d'enquêter. Il sera d'ailleurs arrêté et poursuivi au civil par Sherry Singh et MT.

En avril 2022, dans le cadre l'arrestation de son client Dominique Seedeeal, aka Darren Activiste, l'avocat demande l'aide des internautes sur Facebook pour identifier sur une photo un policier en civil qui aurait agressé son client pendant son interpellation. Il sera arrêté pour breach of ICTA. En août 2022, Akil Bissesur, adepte du live Facebook pour ses abonnés, les surprend avec un direct tard le soir quand des officiers de la Special Striking Team (SST) débarquent au domicile de sa compagne Doomila Moheeputh, à Palma pour une fouille et après la saisie d'un sac soupçonné de contenir de la drogue, le couple est arrêté.

Quelques jours plus tard, une vidéo de l'avocat est relayée sur Facebook montrant l'opération où des policiers donnaient des ordres et détruisaient les vitres pour accéder à la maison. Des vidéos intimes du couple Bissessur-Moheeputh sont aussi dévoilées sur des plateformes de messagerie.

L'avocat une fois libéré, prend pour cibles la SST et la police et n'hésite pas à défendre des personnes victimes de l'équipe menée par Ashik Jagai. Il ne lâche pas le haut gradé d'une semelle avec des publications faites d'amalgames et de questions. Depuis avril, Akil Bissessur s'acharne sur les hommes de l'ASP Jagai avec les descentes, les persécutions présumées et il évoque un appel téléphonique reçu pendant son interpellation en août 2022 et une voix féminine. L'avocat allègue également dans une publication qu'un pen drive a disparu du sac saisi par la police. Celui-ci contiendrait des preuves liées à la plainte déposée par un agent travailliste arrêté pour avoir tenu des propos contre l'épouse du Premier ministre, Kobita Jugnauth, en 2022.

Avant-hier, quand le faux facteur est venu livrer un colis à son domicile, Akil Bissesur a démarré un live sur Facebook pour montrer ce qui se passait. À savoir que les accusations provisoires de breach of ICTA qui pesaient sur l'avocat ont été rayées en cour.