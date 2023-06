Ile Maurice: Disparition de Bhinod Bacha - Nuançons voyons !

Humble appel aux médias et opinion leaders... par respect à la vérité et pour l'intégrité de notre mémoire collective !

Les médias dits indépendants et beaucoup d'autres citoyens activistes nous chantent en choeur à tout bout de champ que les institutions à Maurice sont gangrenées jusqu'à la moelle. À cause des politiciens, avec la complicité des hauts fonctionnaires, des lobbies, mercenaires, advisers et autres cliques pourries autour des différents PM et gouvernements.

Si tel est le cas (bien vrai, selon moi), d'où vient alors cette hypocrisie révoltante pour couvrir avec tant d'éloges et de bias dans ces mêmes médias (oublions la MBC un instant), le caractère et la vraie contribution d'une personnalité ou personne qui pourtant a fait partie constante et intégrante (depuis l'indépendance) de ce même système qu'on décrie avec tant de véhémence? Encore plus aujourd'hui.

D'où vient cette hypocrisie révoltante à nous gaver que d'une face de la médaille alors que la vérité est toute autre pour ceux/ celles qui furent et sont témoins du passage de ces personnalités qu'on auréole tant soudainement?

À cause de la mort... doit-on verser tant dans le sensationnalisme, le politically correct et l'hypocrisie la plus grossière, chers amis journalistes et opinion leaders ?

Un pays a besoin d'une élite altruiste, éclairée et compétente pour progresser et évoluer vers un autre niveau de conscience collective. Est-ce ainsi qu'on va le faire... avec une élite et des intellectuels si opportunistes, lâches, hypocrites et corporatistes ? Qui jurent avant tout par l'esprit de confrérie et de clique... et non par souci du devoir permanent à la vérité !

On ne cesse de blâmer le peuple et les élec- teurs d'être amnésiques. Oui. Mais à voir com- ment les médias et opinion leaders fabriquent le consensus autour de nos personnalités/ dirigeants à leur disparition, qui en fin de compte, conditionnent et formatent ce peuple à vautrer dans le culte de la personnalité et rester pathologiquement amnésique et dans la dissonance cognitive? N'est-ce pas les médias, les opinion leaders et autres intellectuels et influencers qui sont assoiffés de jouer à la règle de la bienséance et du politically correct même quand cela va étouffer la vérité ?

Si ces éloges et témoignages, même démesurés, provenaient des PM que SBB a servis, cela se comprend. Mais, de grâce, n'imposez pas de tels témoignages biaisés à la mémoire collective. C'est nous insulter grossièrement et, en se faisant, on déforme la vérité sur l'homme, ses valeurs, son parcours et engagement réel dans l'intérêt supérieur du pays.

Si la personne avait tant contribué selflessly pour l'avancement du pays et de ses institutions, comment ose-t-on dire que ces mêmes institutions sont pourries aujourd'hui ? Comment en est-on arrivé là ? Du moins s'il n'est pas seul responsable du système, a-t-il déjà osé dénoncer ses dysfonctionnements ? Ou, s'est-il plus contenté d'être un acteur complice du système, comme d'autres qui font la leçon sur tous les toits aujourd'hui. Surtout, superhomme, omniprésent, omnipotent dans l'antre du pouvoir qu'il fut sous tous les gouvernements, sauf PRB !

Bref, je vois cette diarrhée d'éloges et de témoignages hautement biaisés à la disparition de Bhinod Bacha très inappropriée et malsaine pour le disparu lui-même et pour la mémoire collective. La mort des personnalités devient souvent un show par le biais des médias et des opinion leaders. Hier c'était pour SSR, SGD, SAJ, Dan Callikan, aujourd'hui, c'est Bacha... demain, les diarrhées lyriques et biaisées seront pour NCR, XLD, PRB, PJ, Lady Macbeth, Lady Soonook, Manraj... Marké gardé !

Keep it up ! C'est ainsi qu'on va construire une société meilleure... avec un peuple suiveur à qui on impose ses narratifs à tout bout de champ selon ses affinités ou agenda de confrérie. De l'autre côté, on lui bassine les oreilles que le pays sombre dans la décadence totale ! Fer enn zis pri... au nom de la vérité et de l'objectivité.

Même à la disparition d'une personne... VVIP, commun des mortels ou pas, ce n'est pas l'insulte, règlement de comptes, qui doit faire la Une. C'est la Vérité dans la Dignité et la Sobriété. C'est cela l'intégrité professionnelle et personnelle.

Laissons les morts assumer leur karma en paix. Cessez avec ce matraquage de témoignages et flagorneries excessifs dans la sphère publique. Une exception notable : le papier publié hier dans l'express, signé Nad Sivaramen, ti- tré Un personnage de ro- man, qui remet les choses en perspective...