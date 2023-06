Congo-Brazzaville: Evénement - La fête de la musique célébrée dans l'allégresse à Pointe-Noire

La direction départementale des Arts et des Lettres de Pointe-Noire a célébré, le 21 juin à l'Espace culturel Yaro, dans le quatrième arrondissement Loandjili, la fête de la musique marquée par la prestation réussie des artistes et groupes venus communier avec le public cet événement annuel.

En présence de Philippe Mboumba Madiela, conseiller socio-culturel du maire de la ville de Pointe-Noire, les chants, les danses et les animations musicales ont résonné dans tout Loandjili et ses alentours, égayant le public venu nombreux assister à l'événement que la direction départementale des Arts et des Lettres voulu célébrer dans cet arrondissement. Un événement qui, depuis son lancement en France en 1982, rassemble dans plusieurs pays du monde les musiciens et férus de la musique.

Après avoir fait ce rappel historique, Chancy Mikia, directrice départementale des Arts et des Lettres de Pointe-Noire par intérim, a dit en ouvrant la soirée: « Depuis sa création, la fête de la musique a su s'adapter aux mutations profondes du paysage musical tout en demeurant l'événement culturel préféré des Congolais. Ainsi, nous tous réunis ici allons donner un éclat particulier à la fête aujourd'hui. Venons donc célébrer la fête de la musique avec toute la joie possible ».

Tour à tour, le groupe traditionnel Limani-Li-Ntsi, l'artiste Leibson, Sa majesté Machine, le griot Mizingou, BNG Band, Les talentueux, Ecoma Gospel ont presté sous les ovations du public accompagnant de la voix, des gestes et pas de danses les différents artistes et groupes. Au fil des minutes, l'affluence ne faisait que croître et l'espace paraissait trop restreint pour accueillir toute la foule venue s'associer à la fête. Cerise sur le gâteau, un défraiement a été servi à l'assistance rendant encore plus beau ce moment musical convivial.

Satisfait d'avoir passé des moments inoubliables de gaieté autour de la musique, de nombreux participants ont souhaité que pareilles retrouvailles musicales soient organisées fréquemment et pas seulement le 21 juin.