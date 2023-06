Congo-Brazzaville: Examens d'Etat - La Halc va poursuivre son combat contre la fraude scolaire

Au-delà des examens d'Etat sous surveillance de la Haute autorité de lutte contre la corruption (Halc), le travail de sensibilisation va se poursuivre pour que les élèves parviennent à rompre avec la fraude, a indiqué le président de la structure, Emmanuel Ollita Ondongo.

« Zéro faute pour zéro fraude aux examens d'Etat, bannissons la corruption au Congo », est l'opération lancée par la Halc pour conscientiser les candidats aux examens d'Etat cette année. Sur toute l'étendue du territoire national, la Halc a déployé des délégués avec des supports de communication, dans tous les centres d'examen, pour appuyer la sensibilisation.

Après le baccalauréat technique, la Halc a poursuivi l'oeuvre au baccalauréat général, aux côtés des membres du gouvernement. « Les élèves doivent savoir que la fraude entache non seulement la crédibilité des examens d'Etat mais celle du pays. La Haute autorité de lutte contre la corruption est donc en train de travailler d'arrache-pied pour que ces derniers puissent rompre avec la fraude », a déclaré le président de la Halc, Emmanuel Ollita Ondongo, qui s'est dit satisfait du travail de sensibilisation.

Il convient de souligner que l'initiative en cette période d'examens d'Etat n'est pas la première du genre. En décembre 2022, le président de la Halc et les ministres en charge de l'Enseignement général et technique ont mené une campagne de sensibilisation à la lutte contre la corruption et la fraude scolaire à l'endroit de toute la communauté éducative.

En rappel, la Halc a la responsabilité de prévenir et combattre la corruption, la concussion, la fraude et les autres infractions assimilées. Le milieu éducatif n'est pas épargné. Selon Emmanuel Ollita Ondongo, la lutte contre la fraude scolaire est le problème de tous, pas seulement de la Halc. Les élèves eux-mêmes, les parents d'élèves, les enseignants, les organisations de la société civile, les confessions religieuses, les médias ont une partition à jouer dans ce combat. Le numéro vert 1023 est toujours ouvert pour dénoncer les faits de corruption, de concussion, de fraude et de toutes les infractions assimilées.