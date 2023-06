Congo-Brazzaville: Protection de l'environnement - Congo Terminal s'engage dans la lutte contre le plastique

Filiale du groupe Africa Global Logistics (AGL), Congo Terminal a mobilisé plus de cent collaborateurs ayant participé, le 17 juin à Pointe-Noire, à une opération de collecte et de tri des déchets échoués sur les trois hectares de plage bordant le terminal à conteneurs du Port autonome de Pointe-Noire.

L'initiative a débuté par une sensibilisation visant à faire prendre conscience à la population de la ville côtière du rôle crucial des océans dans la préservation des écosystèmes et les dangers des déchets non biodégradables, notamment les plastiques pour la faune et la flore marines.

« Environ 2,5 tonnes de déchets plastiques ont été collectées et remises à Cortell Engineering Environment, une entreprise chargée de la gestion des déchets au Port autonome de Pointe-Noire. Ces déchets plastiques seront ensuite dirigés vers une entreprise de recyclage », a indiqué Anthony Samzun, directeur général de Congo Terminal, qui participait à cette opération.

L'action lancée par Congo Terminal en 2016 à l'occasion de la Journée mondiale des océans participe à la préservation des écosystèmes marins et la protection de l'environnement. Elle s'inscrit dans le cadre des nombreuses autres initiatives environnementales d'AGL, telles que le plan climat visant à réduire l'empreinte carbone liée à ses activités, le programme de labellisation "Green Terminal" qui englobe toutes les préoccupations écologiques dans le domaine de la logistique portuaire, ainsi que la sensibilisation des élèves et des familles des employés à la préservation de l'environnement en partenariat avec l' organisation non gouvernementale Renatura, spécialisée dans la sauvegarde des tortues marines.

L'engagement continu d'AGL Congo et de Congo Terminal envers la protection de l'environnement et de la biodiversité témoigne de la volonté à lutter contre le plastique, mais aussi de la vision de ce groupe dans sa quête de préserver l'espace vital.

Opérateur du terminal à conteneurs de Pointe-Noire, Congo Terminal, filiale d'AGL, est engagé dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients, à savoir les armateurs, les importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, l'entreprise participe à l'amélioration du pouvoir d'achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère.