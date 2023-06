Tunisie: CAB - Akaïchi de retour aux sources !

Après Mohamed Ferchichi, Fahd Laâjili et Jamel Boubakri, voilà que le comité directeur vient d'enrôler Ahmed Akaïchi qui a fait une carrière sportive pleine de sensations aussi bien dans des clubs tunisiens qu'étrangers. En réalité, il s'agit d'un retour aux sources, puisque ce buteur-né est un pur produit de l'école du CAB.

Agé aujourd'hui de 34 ans, Akaïchi peut ne pas faire l'unanimité autour de lui, notamment chez le public « jaune et noir ».

On attendra donc le démarrage du prochain exercice 2023-2024 pour juger des qualités physiques et techniques actuelles de la nouvelle recrue qui, selon des observateurs, n'a pas foulé le gazon une saison entière ! On peut penser qu'une préparation spéciale d'avant-saison pourrait le remettre à niveau.

Les responsables se sont acquis ses services, d'après une source proche du club nordiste, pour une saison seulement mais renouvelable. Il pourra certainement apporter un plus au compartiment offensif qui n'est pas des plus percutants ces dernières saisons. Outre ce nouvel arrivant, les dirigeants ont recruté un milieu défensif du nom de Aalaeddine Allagui, ex-joueur de l' ESM. On ne chôme pas du côté du Stade 15-Octobre. Pourvu que le choix soit judicieux !