Tunisie: 36e édition du Festival international de musique symphonique d'El Jem - Des airs du monde...

Les conditions sont difficiles et les temps sont durs et pourtant les Don Quichotte ne manquent pas en Tunisie.

Mabrouk Layouni en fait partie et, comme de nombreux comme lui, continue à montrer témérité et perspicacité. 36 ans est l'âge d'un festival unique et spécifique, un des fleurons de la culture tunisienne a encore du mal à s'épanouir et s'organiser dans la contrainte et non sans obstacles. La programmation de cette année est, comme d'habitude, cohérente mais sans surprises. Fidèle à sa vocation, elle promet aussi de la qualité et du pur plaisir pour les amateurs du genre. À El Jem, cet été illuminera la 36e édition du Festival international de musique symphonique sous l'intitulé «Les nocturnes d'El Jem». Avec onze soirées d'enchantement.

Dans la continuité de l'opération «Bring Tunisia to El Jem» qui avait pour but de promouvoir des talents tunisiens, le festival va accueillir plusieurs soirées, en collaboration avec nos jeunes musiciens et artistes. À titre d'exemple, les soirées du 5 et du 12 juillet, dont les vedettes seront l'Orchestre de l'Opéra de Tunis, et l'Académie du théâtre de l'Opéra.

Pour la soirée du 19 juillet, ce sera la concrétisation du partenariat entre le conservatoire de Monastir et celui de Voiron : puis le 22 avec l'«Orchestre symphonique Européen» franco-belge qui accueille des instrumentistes de l'orchestre de Mégrine et des solistes lyriques tunisiens : et enfin les projets expérimentaux de métissage arabo-occidental avec Prague Philharmonia Wind Quintet Partie 2 : métissage inouï (Aznavour, Piaf, Brassens, Montand et chansons tunisiennes), le 24 juillet, qui fait la part belle aux étudiants de l'Institut supérieur de Sousse.

%

Sans oublier le projet original du 29 juillet dans lequel l'Arte Del Mondo, une formation allemande de musique baroque, dialogue avec un groupe de musiciens tunisiens une Nuba composée par Khemais Ternane.

Ajoutons à cela des soirées de prestige avec l'Orchestre symphonique du Caire le 8 juillet, spectacle dont la tenue est compromise par souci financier, l'Orchestre symphonique de Florence le 15 juillet, l'Orchestre du bal de l'Opéra de Vienne le 5 août, et l'Orchestre baroque de Barcelone le 12 août. Et encore deux propositions de musique de chambre avec le quintet philarmonique à vent de Prague le 24 juillet, et la nuit lyrique avec 4 grands solistes lyriques italiens accompagnés au piano le 27 juillet.

Nul doute que l'esprit de Chopin sera aux premières loges de ces nocturnes de 2023 du Festival d'El Jem, assurément un cru de premier choix. Du 5 juillet au 12 août, rendez-vous est pris à l'Amphithéâtre d'El Jem.