Algérie: Coupe d'Algérie (finale) ASO Chlef-CR Belouizdad - En 'Rouge et Blanc', Oran attend le vainqueur de la 56eme édition

ORAN — La capitale de l'ouest du pays, "El Bahia" la bien nommée, a été réveillée tôt ce jeudi par les supporters du CR Belouizdad et de l'ASO Chlef, qui se dirigent actuellement par groupes compactes parés aux couleurs des deux clubs vers le complexe sportif Miloud Hadefi où aura lieu à 17H00 la finale de la coupe d'Algérie de football saison 2022-2023, la 56eme édition de l'épreuve populaire.

Un dénominateur commun rassemble les deux galeries, à savoir leurs couleurs Rouge et Blanc qui ont donné un ton particulier au centre-ville d'Oran, elle même en "Rouge et Blanc" avec les "armoiries" de son club fétiche, le Mouloudia d'Oran, et ses supporters, les "Hamraoua", habitués à cette ambiance festive créée par les "fans" Belouizdadis et Chélifiens.

Et, comme cela est le cas pour toutes les galeries, hôtes de marque ou simples touristes à Oran, une virée par la célèbre place du "1er Novembre" a été la première destination des fans des deux formations. Ce sont les "Belouizdadis" qui étaient les premiers à "prendre possession" des lieux, dès la matinée, transformant ces lieux de forte convivialité et de rassemblement de supporters en un véritable "fief" du leader actuel du championnat de la Ligue 1, en orbite également pour une 9eme coupe d'Algérie.

Cette très bonne santé qu'affiche le CRB et sa domination outrageante sur le championnat local a encouragé davantage ses fans à se déplacer en force du côté d'El Hamri avec l'espoir de célébrer un "énième" sacre de leur équipe dans l'épreuve populaire, en attendant de fêter, le 15 juillet prochain (date de la 30e et dernière journée du championnat NDLR) un doublé historique.

C'est en tout cas le mot d'ordre des "gars de Laaquiba", très nombreux à s'être rendus dans la capitale de l'Ouest du pays pour pousser leur équipe vers un 9e trophée en Coupe d'Algérie, et le deuxième d'affilée, le Chabab étant le détenteur de la dernière édition de l'épreuve en 2019, avant que l'épreuve populaire ne soit interrompue à cause du Covid-19.

"On s'est déplacés à Oran pour revenir avec le trophée. On fait confiance à notre équipe, qui aura l'occasion, aujourd'hui, de confirmer sa domination sur le football algérien", lance très confiant Mounir, un fervent supporter du CRB qui ne rate pratiquement aucun déplacement de son équipe favorite.

Kermesse à la place 1er Novembre, avant le big show au Miloud Hadedfi Stadium

Des propos que martèlent tous ses amis, qui ont fait avec lui le voyage d'Oran en provenance d'Alger, qu'ils ont quittée au milieu de la nuit, après avoir fait la fête dans les différents quartiers de la capitale, comme ils l'ont fait savoir.

Même enthousiasme chez les supporters de l'ASO Chlef, dont l'équipe jouera à cette occasion sa troisième finale dans l'histoire de Dame Coupe, caressant l'espoir de rééditer le scénario de la finale remportée par les Chélifien face à l'USM Sétif (1-0 a.p) en juin 2005 au temple du 5 Juillet (Alger), même s'ils gardent un très mauvais souvenir de leur première finale jouée et perdue à Oran, un certain 21 juin 1992, face à la JS Kabylie.

"Nous ne souhaitons pas bien sûr que le même scénario se reproduise face au CRB. Oran nous a souri en demi-finales de l'actuelle édition, après y avoir battu la JS Saoura (3-1, NDLR), et nous sommes persuadés que nous aurons la même réussite aujourd'hui", lâche avec un point d'optimisme Djelloul, dont l'arrivée à "El Bahia" avec des milliers de fans de l'ASO a été, comme cela est coutumier à toutes les galeries dans le monde, très bruyante.

Et, devant la présence massive des supporters des deux clubs finalistes de la coupe d'Algérie à Oran, les autorités de la wilaya ont pris plusieurs dispositions de nature à garantir à tous les protagonistes, qu'ils soient Belouizdadis ou Chélifiens, et même leurs supporters oranais et les sympathisants, que la fête soit totale et qu'elle se déroulera avant, pendant et après le match dans la bonne ambiance, et surtout sans incidents.

A cet effet, la sûreté de wilaya d'Oran a mis en oeuvre un plan de circulation aux alentours du complexe olympique "Miloud Hadefi", qui sera le théâtre du rendez-vous footballistique. Ce plan de la circulation a été mis en oeuvre mercredi à minuit et sera effectif jusqu'à jeudi à minuit, en application d'un arrêté de wilaya décidé par le wali d'Oran, Said Sayoud, a-t-on indiqué dans un communiqué dont une copie a été transmise à l'APS.

Quant aux service de la Protection civile, ils ont indiqué dans un communiqué avoir pris également "plusieurs mesures pour assurer le bon déroulement de la finale dans le cadre des missions qui leur sont confiées".

La Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS), l'un des intervenants dans l'organisation de cette finale, a prévu de diffuser la rencontre sur un écran géant au niveau de l'esplanade du parc "Sidi M'hamed", non loin du front de mer, un lieu très fréquenté par les familles et les visiteurs de la ville.

A quelques heures de la 56eme finale de la coupe d'Algérie, la ville d'Oran, déjà habillée aux couleurs des deux clubs finalistes, s'apprête à vivre une grande fête du football algérien, et à une belle ambiance sportive que seuls les supporters peuvent créer, l'espace de 90 mn ou au-delà d'un match de tous les espoirs.