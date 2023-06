Algérie: Conseil de la Nation - Adoption des textes de loi relatifs à la retraite et aux fêtes légales

ALGER — Les membres du Conseil de la nation ont adopté, jeudi, à l'unanimité le texte de loi modifiant et complétant la loi 83-12 relative à la retraite, et le texte de loi modifiant la loi 63-278 fixant la liste des fêtes légales.

Le vote de ces deux textes de loi s'est déroulé lors d'une séance plénière présidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil, en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb et de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.

A l'issue du vote, M. Bentaleb a souligné que ces deux lois "ont été élaborées en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à garantir une vie digne à tous les citoyens et à répondre à leurs aspirations à la quiétude et au bien-être".

Il a également affirmé que le texte de loi modifiant et complétant les dispositions des articles 16 et 47 de la loi no 83-12 relative à la retraite, permet d"avancer sur la voie de la justice sociale et tend à améliorer le pouvoir d'achat des citoyens, notamment les retraités".

Concernant le texte de loi modifiant les dispositions de l'article 1 de la loi 63-278 portant prolongation de la durée du congé payé des deux fêtes de l'Aid el-Adha et el Fitr, de deux (02) à trois (03), le ministre a indiqué qu'il "permettra aux citoyens de célébrer ces deux fêtes religieuses dans les meilleures conditions et contribuera au "renforcement des liens familiaux et de la cohésion sociale, conformément aux principes de notre sainte religion".