Tunisie: À l'occasion de la journée mondiale de la musique - Une fête de chant époustouflante

Dans une atmosphère vibrante de célébration musicale, la fête de la musique a été marquée cette année par un événement organisé par l'espace culturel Loumy'ARTS à l'hôtel Karmel à Tunis : une fête de chant mémorable qui a enchanté tous les présents .

Hier, 21 juin, c'était la fête de la musique. Les artistes ainsi que le public ont été envoûtés , par les performances exceptionnelles du maestro Nizar Abdelkefi et de la chorale, ainsi que par le talent des musiciens, à savoir M. Béchir Chaâbouni à l'orgue, M. Belhassan Bali au violon et à la percussion MM. Jalel Hleli, Ali Fathallah et Hamza Tlili, dans une atmosphère magique.

Le maestro Nizar Abdelkefi a démontré une fois de plus son talent exceptionnel en coordonnant les instruments et leur donnant le rythme et le tempo avec des touches magnifiques. Sa maîtrise parfaite de l'art a créé une harmonie entre les voix et les instruments, donnant vie à chaque note et à chaque mot. Sa passion et son dévouement transparaissaient à travers chaque geste, captivant l'attention de tous les spectateurs présents.

La chorale, composée de voix sublimes, a également brillé lors de cette soirée. Que ce soit en solo ou en ensemble, les chanteurs ont ému le public avec leurs performances envoûtantes. Leur interprétation des chants, empreinte d'émotion et de puissance, a suscité un tonnerre d'applaudissements. Chaque membre de la chorale était un véritable artiste, apportant sa propre touche à l'ensemble.

Les musiciens, qui sont des plus compétents sur la scène musicale tunisienne, ont également joué un rôle essentiel dans cette fête du chant. Ils ont, en effet, ajouté une touche supplémentaire à chaque morceau interprété. Les mélodies et les harmonies se sont entrelacées, créant une symphonie envoûtante qui a conquis les coeurs de tous les présents. Les musiciens ont démontré leur virtuosité et leur passion pour leur art, contribuant à faire de cette soirée un moment inoubliable.

Le public, quant à lui, était magnifique. La salle était comble d'amateurs de musique, de mélomanes et de curieux, tous réunis pour célébrer la beauté de l'art vocal et instrumental. L'enthousiasme et l'énergie positive étaient palpables, créant une ambiance électrisante. Les applaudissements chaleureux et les acclamations ont été la récompense ultime pour les artistes qui se sont donné corps et âme sur scène.

Cette fête de chant exceptionnelle, coïncidant avec la fête de la musique, a témoigné de la richesse et de la diversité de la scène musicale, ainsi que du talent indéniable des artistes qui la composent. Que l'on soit passionné de musique classique, de chants traditionnels ou de compositions contemporaines, cette soirée a prouvé que la musique est un langage universel capable de transcender les frontières et de toucher les âmes. C'est vraiment une thérapie pour nos souffrances et nos maux.

Bravo Loumy'ARTS, bravo Maestro.