Tunisie: L'USM doit s'investir davantage - Retrouver ce côté «winner»

Face à l'USBG, l'USM est capable d'aller au bout de ses forces pour offrir un nouveau frisson à des fans qui ne demandent qu'à vibrer.

Cinquième sur l'échiquier, à deux points des places d'accessit, l'USM est jusque-là loin du compte quoiqu'une victoire conjuguée à un destin favorable pourraient tout changer. Maintenant, à la réception de l'USBG, qui devance les Bleus d'une unité au classement, les hommes de Imed Ben Younes peuvent faire coup double : passer devant leur adversaire du jour et faire le plein de confiance à l'approche de la dernière ligne droite du play-off.

A Monastir, ces dernières années, c'est dans l'ordre des choses de disputer une compétition continentale. Et cela n'est jamais sans conséquence, bien au contraire. Cependant, les gars du Ribat ont souvent soufflé le chaud et le froid et les printemps se suivent et ne se ressemblent d'ailleurs pas pour les Bleus, même si un palier a été atteint depuis des années.

Actuellement donc, sans virer au cauchemar, la saison est jusque-là tout sauf aboutie. Et les Bleus ont, en l'état, vu leurs minces espoirs de jouer le titre s'évaporer en croisant le leader, puis son dauphin. Cela dit, cela marque forcément une régression que la «parenthèse enchantée» de l'hiver dernier ne peut pas masquer. Ce n'est cependant pas une norme même s'il y a eu des précédents.

%

Viendra un jour où l'USM jouera le titre jusqu'au bout, et en attendant, il faudra tout d'abord chercher une place en C3. Face à l'USBG donc, un concurrent direct pour les places d'accessit et le podium, l'USM doit se réinventer, alors que le coach se doit de trouver la bonne formule, ne plus multiplier les changements d'hommes et de schémas, bref, parvenir à donner un équilibre à son équipe.

Pas le droit de décevoir

A présent, dans la course à l'Afrique, quelque part, l'on sent que l'ADN continental est toujours gravé dans un club qui peut forcer son destin même si en l'état, sur cette saison, il y avait de quoi faire mieux. Face à l'USBG, un candidat coriace et tenace pour les places d'honneur, l'USM n'a pas le droit de décevoir. En clair, se montrer dominateur et plaisant ne suffit pas.

Il faut gagner pour valider. Et c'est ainsi que les Bechir Ben Saïd, Baccar, Gasmi, Mhirsi, Chikhaoui, Amokrane, Omrani, Dridi, Ouattara, Tka, Aloui et autre Traoré feront en sorte que la fin de saison soit croustillante à terme. A l'avenir, pour les Bleus, chaque point vaudra son pesant d'or et chaque match est à prendre comme une finale. Or, l'on sait tous qu'une finale ne se joue pas, elle se gagne. L'US Monastirienne ne le sait que trop. Il faut retrouver ce côté winner !