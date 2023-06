Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire : Commercialisation de la noix de cajou2023-La production attendue est 1 250 000 tonnes de noix brutes

« La campagne 2023 de commercialisation de la noix de cajou se déroule dans un contexte international de crise économique. Elle est particulièrement marquée par une demande en amande de cajou inférieure à l’offre, du fait principalement de la baisse de la consommation mondiale qui, elle, est un effet induit de la hausse des coûts de l’énergie au plan mondial. »

Ces propos sont du Dr Adama Coulibaly, Directeur général du Conseil du coton et de l’anacarde, (Cca). C’était ce jeudi 22 Juin 2023, au cours d’une conférence de presse à Abidjan. Il s’agissait pour le Dg du Cca de faire le point de la campagne de commercialisation 2023, marquée sur le terrain par une baisse du prix du Kg aux producteurs d’une part, et d’autre part, l’organisation sous la supervision du régulateur, d’une opération de « ventes groupées » dans les zones de production.

Parlant justement de la campagne de commercialisation, le Dg Adama Coulibaly a dit : « Je voudrais d’abord rappeler que la campagne 2023 de commercialisation de la noix de cajou a été ouverte officiellement le 10 février 2023, avec un prix minimum bord champ fixé par le Gouvernement à 315 Fcfa/kg. Les prévisions de production étaient de 1 050 000 tonnes de noix brutes de cajou dont 300 000 tonnes destinées aux unités locales de transformation contre 224 000 tonnes en 2022 »

%

Comme il indiqué plus haut, il a fait remarquer que la situation actuelle du marché de l’amande a eu pour conséquence directe « la baisse généralisée de la demande et des prix à l’exportation de la noix brute de cajou des pays producteurs africains. Ainsi, les prix internationaux en direction de la Côte d’Ivoire ont baissé d’environ 30% en raison de la baisse de l’activité des industriels vietnamiens, principaux clients des noix ivoiriennes. »

Au niveau intérieur, cette crise s’est traduite par un ralentissement des financements de la commercialisation par les exportateurs ; ce qui a entrainé une relative baisse du prix bord champ à partir du mois d’avril 2023.

Malgré les contrôles de terrain, a dit le Dr Adama Coulibaly, « les prix bord champ qui avaient atteint des niveaux de 415 Fcfa/kg en début de campagne, ont chuté, dès le mois d’avril, dans certaines localités, en dessous du prix plancher fixé par le gouvernement. Par ailleurs, il convient de faire remarquer que les quantités commercialisées par l’ensemble des producteurs au début du mois d’avril, avaient déjà atteint 750 000 tonnes, correspondant à 71% de la prévision de la campagne. »

Une opération d’achats de régulation initiée…

Face à cette situation, le Conseil du Coton et de l’Anacarde a initié dès le 20 avril 2023, une opération d’achats de régulation avec des prix bord champ plancher de 315 Fcfa/kg, à travers l’organisation de ventes groupées dans toutes les régions de production, sous la supervision des comités de veille présidés par les Préfets. Cette opération, toujours en cours, vise à faire remonter les prix bord champ à travers un effet d’entrainement (Elle a permis d’acheter à ce jour environ 10 600 tonnes).

« En termes de bilan, la stratégie adoptée par le Conseil du Coton et de l’Anacarde depuis l’ouverture de la campagne a permis de sortir, à ce jour, des mains des producteurs environ 1 150 000 tonnes de noix brutes de cajou, soit 100 000 tonnes de plus que la quantité prévisionnelle qui était de 1 050 000 tonnes. Sur ces quantités achetées aux producteurs, 1 102 000 tonnes ont été effectivement déchargées dont 853 000 tonnes dans les magasins portuaires et 249 000 tonnes dans les usines de transformation qui sont à un taux de réalisation de 83% des objectifs de transformation de la campagne 2023 », a précisé le Dg du Cca.

A la même période en 2022, les quantités déchargées étaient de 968 000 tonnes, contre 915 000 tonnes en 2021. Nous sommes donc à un dépassement de 134 000 tonnes par rapport à 2022 et 187 000 tonnes par rapport à 2021.

Au titre des exportations, 593 000 tonnes de noix brutes de cajou ont déjà été exportées essentiellement vers le Vietnam avec 80% de part de marché et 19% pour l'Inde. Sur la même période en 2022, 455 315 tonnes ont été exportées contre 497 600 tonnes en 2021, soit 138 000 de plus qu’en 2022 et 96 000 tonnes de plus qu’en 20221.

Les quantités encore détenues par les producteurs

A ce jour, les quantités détenues par les producteurs sont estimées au 21 juin 2023 à environ 100 000 tonnes, ce qui porterait la production attendue à 1 250 000 tonnes. « Je tiens donc, à travers cette tribune, à rassurer les producteurs et tous les acteurs sur l’engagement du Conseil du coton et de l’anacarde, avec l’appui constant du gouvernement et sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, à mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires et utiles pour la préservation des acquis de la filière et des intérêts de toutes les parties(…) Au total, au regard des chiffres, la campagne 2023 est en avance sur les deux précédentes. Il n’est donc pas exact d’affirmer qu’il y a mévente des produits. Nous sommes juste confrontés à un contexte international difficile, comme cela arrive avec tous les produits agricoles. », a tenu à rassurer le Dg du Cca.

Légende photo : Le Docteur Adama Coulibaly, Dg du Conseil du coton et anacarde (Ph : Bm)