Guinée: La grève des gardes pénitentiaires suspendue après satisfaction de quelques points

La procès des évènements du 28 septembre 2009 n'a pu être tenu hier mercredi, au compte de la reprise de l'audience après le renvoi pour non satisfaits des avocats.

Les raisons étaient dues à la grève des gardes pénitentiaires, déclenchée dans toutes les maisons d'arrêt du territoire national. Ladite grève a été suspendue ce jeudi, 22 juin 2023, soit un jour après, aux motifs que quelques points de revendications ont été satisfaits.

« Hier vers les 23 heures notre ministre est venu à notre rencontre, ensemble on a débattu les points. La grève donc a été suspendue, après eu des garanties par rapport au point qui reste, celui de l'implication de notre statut. Et l'ensemble aussi a accepté la doléance. Au moment où je parle là, je suis en route pour le bureau du ministre pour un entretien », a confié le président du comité de suivi et de discipline du personnel de l'administration pénitentiaires de Guinée, Mamady 2 Camara.

Cette grève qui n'a duré que quelques jours, est menée par ces hommes dont le rôle est de veiller sur les détenus au sein des maisons centrales de la République de Guinée. C'est pour réclamer entre autres : l'application du statut particulier du personnel pénitentiaire du 31 octobre 2016; la prise en charge de 135 bénévoles ayant suivi la formation commune de base et la libération immédiate et sans délai des gardes pénitentiaire arrêtés pour des raisons d'évasion de certains détenus; la finalisation des démarches pour l'acquisition des moyens logistiques pour les établissements pénitentiaires, l'augmentation de 500 000 GNF sur le salaire de chaque agent en guise de compensation du ravitaillement en riz; le démarrage de la formation commune de base de 262 agents dès que possible; l'attribution de grades à l'ensemble du personnel à la fin de la formation.