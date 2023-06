Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Juin 2023

Sénégal : Présidentielle 2024 - Macky disqualifié par un constitutionaliste

La dernière déclaration de Macky Sall aux allures d'une annonce de candidature à la présidentielle de 2024 est largement commentée par les quotidiens. Cette candidature qui est tout à fait dans le flou est aussi analysé par un constitutionnaliste qui estime que Macky Sall n'a pas du tout le droit de se présenter en 2024.Macky Sall, candidat ou non à l'élection présidentielle !?, ça se précise pour 2024. Devant la forte mobilisation de ses partisans décidés à redorer le blason de la coalition présidentielle, Bennoo Bokk Yaakaar, dans l'Hexagone, le Président Macky Sall a prononcé des propos qui pourraient faire penser à sa possible candidature en 2024.

Mais pour le constitutionnaliste Mouhamadou Ngouda Mboup l'état actuel du droit constitutionnel sénégalais, affiche que la durée du mandat ne compte pas dans le décompte des deux mandats consécutifs que permet l'article 27 de la Constitution. Pour lui, toute tentative d'une 3e candidature serait dangereuse et devrait être considérée comme une violation de l'esprit et la lettre de la Constitution. (Source :adakar.com)

Guinée : La galère des anciens ministres d'Alpha Condé - Des témoignages chocs…

Près de deux ans après la chute du régime d'Alpha Condé, les autorités de la transition n'ont pas toujours levé les restrictions imposées aux anciens membres du gouvernement de Dr Kassory Fofana. Gèle de comptes bancaires, interdiction de sortie du territoire, ces restrictions sont toujours en vigueur même pour les anciens ministres qui n'ont pas de démêlées avec la justice. Cette décision a été prise au lendemain du 5 septembre 2021, date de la prise du pouvoir par le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD). (Source: africaguinee.com)

%

Côte d'Ivoire : Sassandra - Un buffle tue 1 femme et blesse 2 autres

Un buffle errant a tué récemment une femme et blessé grièvement deux autres dont une enceinte et l'autre, mère d'un bébé de cinq mois dans le campement de Sago dans le département de Sassandra. Selon les agents des eaux et forêts, ces femmes travaillaient dans leurs champs quand elles ont été attaquées par l'animal. Dans le campement de Missidjakouamékro, il est 9 heures. Une femme qui travaillait dans sa rizière est attaquée par un buffle. Elle a eu la vie sauve grâce à son mari qui, après avoir lancé une daba en direction de l'animal, a réussi à détourner son attention. Malheureusement, elle a été blessée au sein droit et a reçu des coups de corne à l'épaule gauche. (Source : fratmat.info)

Burkina Faso: Exploitation minière - Deux permis d'exploitation accordés…

Le gouvernement burkinabè a accordé deux permis d'exploitations industrielles de la mine de manganèse de Tambao et de la mine d'or d'Inata, respectivement à AFRO Turc Tambao SA et AFRO Turc Inata SA, appris l'aib mercredi. « Pour le compte du ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières, le Conseil a validé deux demandes de permis d'exploitation industrielle. Il s'agit de la mine de manganèse de Tambao par la Société AFRO Turc Tambao SA et de la mine d'or d'Inata par la société AFRO Turc Inata SA. Selon le ministre en charge des mines, Simon Pierre BOUSSIM, après le retrait des permis d'exploitation de ces deux mines, les actifs miniers revenaient de droit à l'État.

Gabon : Microfinance - Ce qui change…

Les modalités de la mise en place du fonds de 7 milliards de Fcfa destiné aux entrepreneurs gabonais annoncé il y a quelques jours ont été abordées le 20 juin 2023 au cours d'une rencontre entre le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et les responsables des établissements de microfinance. Il en ressort que le montant du crédit octroyé à chaque entrepreneur qui va solliciter ces microcrédits, sera compris entre 200 000 Fcfa et un 1,5 million de Fcfa et les bénéficiaires se verront appliquer un taux d'intérêt annuel « très préférentiel » de 6 % TTC « au maximum », informe la présidence de la République.« Exclusivement réservé aux Gabonais (entrepreneurs individuels gabonais, TPE ou PME détenues par des Gabonais), ce dispositif sera accessible partout sur le territoire, dans chacune des neuf provinces du pays… L'État se portant caution par le biais d'Okoume Capital », indique la présidence de la République. (Source : alibreville.com)

Algérie : Migrations - Plus de 9.000 migrants refoulés vers le Niger depuis le début de l'année

Plus de 9.000 migrants, originaires d'une dizaine de pays africains, sont arrivés depuis janvier dans le nord du Niger après avoir été refoulés d'Algérie. Ces expulsions ont entraîné une « situation humanitaire critique », selon un rapport de l'Onu et de l'Organisation internationale pour les migrations (Oim). Depuis le début de l'année, plus de 9.000 migrants en détresse reconduits à la frontière par l'Algérie, se sont retrouvés bloqués à Assamaka », ville située dans la région désertique d'Agadez, près de l'Algérie, indiquent le Bureau des affaires humanitaires de l'Onu (Ocha) et l'Oim. Selon les autorités régionales d'Agadez, 9.192 migrants (8.828 hommes, 161 femmes, 152 garçons et 51 filles), la plupart originaires d'Afrique subsaharienne, sont arrivés à Assamaka depuis le début de l'année. (Source : africaguinee.com)

Sierra Leone : Présidentielle 2023 - Tension forte avec le scrutin de demain

En Sierra Leone, des heurts ont opposé les forces de l'ordre et des partisans du principal candidat de l'opposition à la présidentielle. A deux jours du scrutin, une frange de l'électorat dit craindre des violences, sur fond des problèmes économiques que connaît le pays. Samedi 24 Juin2023, les électeurs éliront leur prochain président. Julius Maada Bio, le chef d'état sortant brigue un second mandat face à Samura Kamara, son principal adversaire (Source : Voa)

Togo : Changements climatiques - Le chef de l'Etat invité à la COP 28 en novembre à Dubaï

Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, est attendu au rendez-vous de la 28ème Conférence des Parties sur les changements climatiques (COP 28), programmé du 20 novembre au 12 décembre prochains à Dubaï (Emirats Arabes Unis). Le leader togolais a en effet reçu une invitation de la part de son homologue émirati, Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. La lettre d'invitation a été remise au chef de l'Etat par le chef de la mission des Émirats Arabes Unis accréditée au Togo, Amer Alalawi. L'occasion pour les deux personnalités d'échanger sur la coopération entre les deux pays et d'envisager les moyens de la renforcer. (Source : alome.com)

Une sélection de Bamba Moussa