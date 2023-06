Sénégal: Baccalauréat technique - Kédougou connait ses premiers résultats

Les premiers résultats du Baccalauréat Technique sont connus à Kédoudou. Sur un total de 256 candidats, au jury 1428 du Lycée technique, industriel et minier Mamba Guirassy, pour la série Sciences et technologies de l'économie et de la gestion (STEG), 12 candidats sont déclarés admis d'office, dont une mention Assez-bien, et 52 admissibles, sur les 157, à l'issue des épreuves du premier tour.

Pour la série Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STIDD), sur les 90 candidats, il y a 12 admis au premier tour dont quatre mentions Assez-bien et 20 admissibles au second tour.

S'agissant de la série T2, il y a eu 03 candidats parmi lesquels 02 sont admis au premier tour et 1 candidat doit passer les épreuves du second tour.