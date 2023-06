Sénégal: Interdiction de toutes les manifestations projetées par l'opposition de vendredi à dimanche - Le Préfet maintient le blocus de Dakar

L'opposition sénégalaise regroupée au sein de la coalition Yewwi Askan wi et de la Plateforme des forces vives de la nation (F24) qui avait projetée des manifestations cette semaine à Dakar devra prendre encore son mal en patience. Le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, a rendu public hier, mercredi 21 juin, trois arrêtés interdisant toutes les manifestations prévues demain, vendredi 23 juin, à la place de la Nation, à la Place de l'indépendance et la marche projetée par la coalition Yewwi Askan wi, le dimanche 25 juin.

Sauf rebondissement de dernière minute, aucune des manifestations projetées ce week-end dans le périmètre départemental de Dakar ne se tiendra. Le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, a rendu public hier, mercredi 21 juin trois arrêtés interdisant respectivement le rassemblement projeté par la Plateforme des forces vives de la nation (F24) à la place de la Nation demain, vendredi 23 juin.

Mais aussi la marche prévue par le Groupe Walfadjri, le même jour du 23 juin sur l'itinéraire Place de l'indépendance-Avenue président Léopold Sédar Senghor-Palais de la République ». Il en est de même pour la marche projetée par la coalition Yewwi Askan wi, le dimanche 25 juin, de 15 heures à 19 heures sur l'itinéraire « Cimetière Saint Lazare-Cité Keur Gorgui. A toutes ces manifestations projetées, l'autorité préfectorale a dit niet.

Pour le rassemblement du F24 à la place de la Nation, le préfet Mor Talla Tine a évoqué trois motifs pour justifier sa décision d'interdire cette manifestation à savoir : « risque de trouble à l'ordre public, risque d'infiltration, entrave à la libre circulation des personnes et des biens ». S'agissant des marches projetées par le Groupe Walfadjri de la Place de l'indépendance-au Palais de la République et la coalition Yewwi Askan wi du Cimetière Saint Lazare à la Cité Keur Gorgui, le préfet de Dakar a convoqué le « risque de troubles à l'ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens ».

Pour rappel, ces manifestations avaient pour objectif de dénoncer la troisième candidature de l'actuel chef de l'Etat et le maintien en résidence surveillée du leader de Pastef pour le cas rassemblement du F24, et de dénoncer les violations de la liberté d'expression et la coupure du signal de Walf Tv mais aussi la levée du blocus autour du domicile d'Ousmane Sonko à Cité Keur Gorgui.