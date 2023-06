Ethiopie: La journée internationale des réfugiés de l'anneé 2023.

Addis Ababa — La journée mondiale des réfugiés est une journée internationale désignée par les Nations Unies pour rendre hommage aux réfugiés du monde entier. La célébration a lieu chaque année le 20 juin et célèbre la force et le courage des personnes qui ont été forcées de fuir leur pays d'origine pour échapper à un conflit, à des persécutions et à des catstrophes naturelles.

Cette année, le thème "L'espoir loin de chez soi" est axé sur l'inclusion économique, académique, sociale, sanitaire et des moyens de subsistance des réfugiés dans le monde entier.

Dans un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopienne, le représentant permanent de la Suisse auprès de l'Union africaine, de l'IGAD, de l'UNECA et ambassadeur à Djibouti, Pietro Mona, a dévoilé que l'intégration économique des réfugiés dépend principalement sur les volontiers des pays hôtes et qu'un leadership politique très importante est vue sur le continent africain.

« Beaucoup de pays y compris l'Éthiopie sont prêts à faire ce qu'ils peuvent pour intégrer économiquement mais aussi de manière sociale et culturelle des réfugiés qui sont dans leur pays » a-t-il dit. Il a ajouté que la Suisse souhaite d'être un partenaire qui soutient les efforts des pays Africains pour les meilleurs inclusions des réfugiés dans les pays et les communautés.

Il a expliqué que les causes profondes de la fuite des populations sont les conflits armés, la violation des droits de l'homme, le changement climatique, les crises naturelles et les catastrophes naturelles entre autres. «Je pense en tant que communauté internationale, on doit suivre ce qu'on a promis a nos citoyens dans l'agenda 2030 pour le développement durable ainsi que dans l'accord de Paris sur le changement climatique » a dit Pietro ajoutant qu'il est nécessaire de redoubler les efforts pour rassurer les citoyens et les personnes déplacées en créant un endroit où ils peuvent vivre dans la sécurité et la dignité.

En outre, les efforts déployés pour soutenir l'aide humanitaire, ainsi que la réhabilitation des réfugiés par exemple en Ethiopie, la Suisse collabore étroitement avec les autorités fédérales ainsi que régionales de Somalie à developper des programmes qu'on appelle de solutions durables. On mobilise des ressources financières du côté de la Suisse pour soutenir les efforts politiques, économiques, sociales et culturelles pour assurer des solutions durables non seulement aux personnes déplacées mais aussi aux communautés hôtes.

« Les autorités éthiopiennes qui ont vraiment démontré un grand volontier pour les personnes déplacées dans leur pays sont un pays qui peuvent démontrer aux autres pays ce qu'on peut faire pour trouver des solutions durables » a-t-il exprimé.

D'autre part, Pietro Mona a déclaré que la communauté internationale ses données la route a suivre avec les différentes documents signés y inclue l'agenda 2030 pour le développement durable.

« C'est à nous, la communauté internationale avec tous les acteurs motivés de faire part de ce movement c'est à dire aussi le secteur privé, l'association civile et tous les autres qui sont impliqués pour avancer dans un futur meilleur qui permet aux jeunes de vivre en sécurité et en dignité où ils habitent dans leurs maisons ».

Il a souligné que pour assurer un futur stable et aussi un perspectif économique stable pour les enfants, il est requis de redoubler la croissance économique, l'opportunité de trouver du travail et d'avoir des systèmes de gouvernance qui permettent á jouir dans une société stable et sécurisée.